  • Hindi
  • World Hindi
  • Imam Abdul Halim Khan Found Guilty Of Sexual Assault 7 Women Girls In Uk

इमाम पर 7 महिलाओं के शोषण का आरोप, सबसे छोटी पीड़िता 12 साल की, कहां हुई खौफनाक वारदात?

Imam Sexual Assault: यह इमाम ईस्ट लंदन की मस्जिद में एक धार्मिक नेता था.

Published date india.com Published: February 15, 2026 12:24 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
इमाम पर 7 महिलाओं के शोषण का आरोप, सबसे छोटी पीड़िता 12 साल की, कहां हुई खौफनाक वारदात?
(photo credit File Photo, for representation only)

Imam Sexual Assault: ब्रिटेन में एक इमाम को कई महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया है. पीड़िताओं की संख्या सात बताई गई है और साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि सबसे कम उम्र की पीड़िता मात्र 12 साल की थी.

क्या है पूरा मामला

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 54 साल के अब्दुल हलीम खान को स्नेयर्सब्रुक क्राउन कोर्ट में 21 मामलों में दोषी पाया गया है. उस पर सात महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ दुष्कर्म के साथ-साथ बच्चों के सेक्सुअल अपराधों का आरोप सिद्ध हुआ है

कौन है दोषी और कैसे बनाता था शिकार

अब्दुल हलीम खान ईस्ट लंदन की मस्जिद में आरोपी एक धार्मिक नेता था. वह लोगों को यकीन दिलाता था कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं. ये अपराध 2004 और 2015 के बीच हुए थे, और उस समय उसके शिकारों में से तीन किशोर लड़कियां थीं. सभी सातों पीड़िताएं स्थानीय मुस्लिम समुदाय की सदस्य थीं. खान ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके उन सभी को यौन हमला करने के लिए सुनसान जगहों पर मिलने के लिए मनाया था.

अब्दुल हलीम खानदावा करता था कि उसे लड़कियों और महिलाओं से मिलने की जरूरत है ताकि उनके साथ कुछ भी बुरा न हो. लड़कियों के तय जगह पर पहुंचने पर अब्दुल हलीम खान उनके साथ दुष्कर्म करता था. आरोप है कि बाद में वह कहता था कि ऐसा करते समय उस पर ‘जिन्न’ या बुरी आत्मा का साया पड़ गया था.

सीपीएस ने कहा कि अब्दुल हलीम खान के शिकार इतने डरे हुए थे कि वे अपने दोस्तों या परिवार को नहीं बता पाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वह ‘काले जादू’ से उन्हें नुकसान पहुंचाएगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कब हुआ खुलासा

खान की हरकतों का पता आखिरकार फरवरी 2018 में चला, जब उसकी सबसे छोटी शिकार ने हिम्मत करके एक टीचर को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था. शुक्रवार को फैसले के बाद, पूर्व इमाम के पीड़ितों में से एक ने कहा: ‘बचपन में मेरे साथ जो बुरा बर्ताव हुआ, उसका मेरी ज़िंदगी पर गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असर पड़ा है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.