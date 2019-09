वाशिंगटनः अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि कॉरपोरेट एवं पर्यावरणीय नियामक की अनिश्चितता एवं कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कमजोरियों के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि उम्मीद से काफी कमजोर है. आईएमएफ ने हालांकि कहा कि इसके बावजूद भारत चीन से बहुत आगे और विश्व की सबसे तेजी से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यस्था बना रहेगा.

Gerry Rice, IMF Spox: Latest GDP figures reflect slow growth rate for India.What’s IMF’s assessment?We’ll have fresh numbers coming up but recent economic growth in India is much weaker than expected,mainly due to corporate&environmental regulatory uncertainty… (1/2) (file pic) pic.twitter.com/eHY0URhyn4

— ANI (@ANI) September 13, 2019