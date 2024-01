Imran Khan Sentenced: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, बुधवार को पूर्व पीएम और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कोर्ट ने तोशाखाना से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 14 साल की कठोर सजा सुनाई है. इमरान खान को एक दिन पहले ही साइफर मामले में 10 साल की सजा मिली थी.

विशेष अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने साथ ही दोनों पर 78-78 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और दस साल के लिए कोई भी सरकारी पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इमरान खान को पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से आठ दिन पहले सजा सुनाई गई है. बुशरा बीबी पेशी के लिए कोर्ट नहीं पहुंची थीं.

Imran Khan, Bushra Bibi sentenced to 14 years with rigorous punishment in Toshakhana case, reports Pakistan’s Geo News. pic.twitter.com/vBd79s3EDh

