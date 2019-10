पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को डर है कि अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग एलओसी पर कुछ हरकत करते हैं तो वो पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी. खुद इमरान खान ने ट्वीट कर ये बात कबूली है. हर समय कश्मीर राग अलापने वाले पाक पीएम इमरान खान वे शनिवार को ट्वीट कर कहा कि कश्मीरियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की ओर से कोई भी LoC पार करने की कोशिश न करे.

दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और नियंत्रण रेखा पार करने की धमकी दे रहे हैं. इस पर इमरान खान ने ट्वीट किया और कहा कि अगर कश्मीरियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की ओर से कोई भी LoC पार करता है तो भारत दुनिया के सामने उसे पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामी आतंकवाद करार देगा. सीमा पर सख्ती के चलते पाकिस्तान घुसपैठियों को भेजने के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है.

I understand the anguish of the Kashmiris in AJK seeing their fellow Kashmiris in IOJK under an inhumane curfew for over 2 months. But any one crossing the LoC from AJK to provide humanitarian aid or support for Kashmiri struggle will play into the hands of the Indian narrative –

