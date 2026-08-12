क्या जिंदा नहीं हैं इमरान खान? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर पत्रकार के सनसनीखेज दावे से हलचल

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सीनियर पत्रकार वजाहत एस. खान ने सनसनीखेज दावा किया है कि उनकी अडियाला जेल में मौत हो चुकी है.

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इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री @IANS

पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार ने वीडियो में किया दावा

PAK सेना हेडक्वॉर्टर के 3 सीनियर अधिकारियों के हवाले से दावा

पत्रकार वाजिद खान बोले- खबरें हैं कि इमरान खान अब दुनिया में नहीं रहे

पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी तक इस खबर पर नहीं आई कोई प्रतिक्रिया

घरेलू मोर्चों पर कई चुनौतियों से लड़ रहे पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुश्किल आती दिख रही है. यह मामला उसके पूर्व प्रधानमंत्री और उसके वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इमरान खान से जुड़ा है. सीनियर पत्रकार वजाहत एस. खान ने पाकिस्तान के नेशनल हीरो रहे इमरान को लेकर दावा किया है कि अडियाला जेल में उनकी मौत हो गई है. इमरान खान 2023 से यहां बंद हैं.

सैन्य सूत्रों के आधार पर दावा

इस पत्रकार का दावा है कि वह पाकिस्तान सरकार और सेना में मौजूद अपने सूत्रों के आधार पर यह दावा कर रहा है. हालांकि अभी तक पाकिस्तान सरकार या जेल प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

3 साल से अडियाला जेल में बंद हैं इमरान खान

वाजिद खान ने कहा कि इमरान खान की जेल में मौत हो चुकी है और इसलिए ही प्रशासन उनके करीबी लोगों को उनसे मिलने नहीं दे रहा है. पाकिस्तान के इस पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का सुप्रीम लीडर बीते 3 साल से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं. वाजिद ने आगे बताया कि ये तीनों अधिकारी GHQ यानी पाकिस्तान सेना के मुख्यालय में तैनात हैं. उनका दूसरे अधिकारियों से मिलना-जुलना होता है हालांकि वह इसके गवाह नहीं हैं लेकिन उन्हें लगता है कि अब इमरान खान हमारे साथ नहीं हैं.

Pakistani Journalist Wajahat Khan claims that his sources inside the Pak Army say Imran Khan is DEAD. pic.twitter.com/kX1KMoQ6FJ — Elite Predators (@elitepredatorss) August 12, 2026

दावा- अब जीवित नहीं हैं इमरान खान

पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार वजाहत खान ने 10 अगस्त को पोस्ट अपने वीलॉग में कहा कि पाकिस्तानी सेना के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनका मानना है या जितना उन्होंने सुना है कि इमरान खान अब शायद दुनिया में नहीं हैं. यही उस शक की वजह को बढ़ाता है कि वह लोगों के बीच कम दिखने और लोगों की पहुंच नहीं होने का कारण है.

पाकिस्तान सरकार ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार वाजिद के इस दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तान की सरकार या अडियाला जेल प्रशासन की ओर से भी इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है. ऐसे में इंडिया.कॉम भी स्वतंत्र रूप से इस दावे की कोई पुष्टि नहीं करता.

पिछले साल भी उड़ी थी अफवाह

इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी इमरान खान की मौत की अफवाहें उड़ी थीं. तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मिलकर उनकी मौत की साजिश रचने का आरोप लगा था. तब इमरान के परिजनों और उनकी पार्टी के सदस्यों ने जेल के बाहर इक्टठा होकर उनकी सेहत के सबूत मांगे थे. तब अडियाला जेल प्रशासन ने इमरान खान के स्वस्थ होने की बात कही थी और यह दावा किया था कि उन्हें जेल की ओर से मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.