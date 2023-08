सियासी पिच पर रनआउट हुए इमरान खान, 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव- तोशाखाना मामले में हुई है सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पांच (Imran Khan) साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग (Election Commission of Pakistan) ने इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. जेल में बंद इमरान खान ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. मालूम हो किइमरान खान (70) को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद की अदालत से दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद बीते शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था. अदालत ने इमरान खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है.

The Election Commission of Pakistan disqualifies former PM Imran Khan for five years after he was convicted in the Toshakhana case, reports Pak media. pic.twitter.com/ALtXLvblTD — ANI (@ANI) August 8, 2023