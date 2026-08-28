'आइसोलेशन, छोटी अंधेरी कोठरी और...', इमरान के बेटों ने खोली PAK की पोल- बताया जेल में किस हाल में हैं उनके पिता

Pakistan News Today: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के बेटों ने जेल में बंद अपने पिता पर हो रहे अत्याचारों पर कई बड़े खुलासे किए हैं. स्काई स्पोर्ट्स को हाल में दिये एक इंटरव्यू में इमरान के बेटे सुलेमान और कासिम ने बताया कि उनके पिता को जेल में बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है. दोनों भाइयों ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और स्काई स्पोर्ट्स के कमेंटेटर माइकल एथरटन से बातचीत में आरोप लगाया कि इमरान को जेल में लंबे समय से आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं.
कासिम खान ने दावा किया कि इमरान की एक आंख की रोशनी (Imran Khan Health Update) काफी हद तक चली गई है. उनके मुताबिक, उस आंख से करीब 80 फीसदी दृष्टि प्रभावित हुई है. कासिम ने यह भी बताया कि हाल ही में इमरान खान को आंख पर पट्टी लगाए देखा गया था. बेटों के मुताबिक, इमरान खान दिन में 23 घंटे से ज्यादा समय अकेले एक छोटी सी कोठरी में बिताते हैं. उन्हें किताबों और रोजमर्रा की जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं. कासिम ने यह भी आरोप लगाया कि गर्मी के बावजूद उनकी सेल में एयर कंडीशनिंग की सुविधा नहीं है.
कासिम ने कहा कि परिवार की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय इमरान खान को उचित मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाना है. उन्होंने बताया कि अपने पिता को आंख पर पट्टी लगाए और तनाव में देखकर परिवार बेहद चिंतित है. कासिम के मुताबिक, इमरान आमतौर पर बेहद शांत और आत्मविश्वासी नजर आते हैं, इसलिए उनका तनाव में दिखना परिवार के लिए परेशान करने वाला है. दोनों भाइयों ने पाकिस्तान जाकर अपने पिता से मिलने की कोशिशों के बारे में भी बात की. उनका दावा है कि तकनीकी कारणों का हवाला देकर उनके वीजा को रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि अगर इमरान से मिलने का मौका मिलता है तो वे गिरफ्तारी की संभावना को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं.
सुलेमान ने उस बारे में भी बात की, जब अदालत के आदेश के बाद इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए जेल से बाहर ले जाया गया था. उन्होंने कहा कि परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें निजी अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें कुछ घंटों के लिए सरकारी मेडिकल सुविधा में रखा गया और फिर जेल वापस भेज दिया गया. सुलेमान का दावा है कि सरकारी अस्पताल में जांच करीब एक घंटे तक चली. उनके मुताबिक, शिफा अस्पताल में डॉक्टर और परिवार की एक डॉक्टर सदस्य इमरान का इलाज करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां ले जाने के बजाय वापस जेल भेज दिया गया.
इमरान खान के बेटों का यह इंटरव्यू इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दौरान लंच ब्रेक के दौरान प्रसारित हुआ. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और स्काई स्पोर्ट्स के बीच विवाद भी सामने आया. रिपोर्ट के मुताबिक, PCB ने इंटरव्यू के प्रसारण को लेकर स्काई स्पोर्ट्स से औपचारिक शिकायत की. ऐसी भी खबरें सामने आईं कि इंटरव्यू प्रसारित होने की स्थिति में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से लंच के बाद मैदान पर वापस नहीं लौटने को कहा जा सकता था. हालांकि, खिलाड़ी मैदान पर लौटे और टेस्ट मैच तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहा.
इस बीच, भारत के पूर्व महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने भी इमरान खान को उचित चिकित्सा सुविधा और मानवीय परिस्थितियां उपलब्ध कराने की अपील की है. उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर यह मांग रखी. पूर्व कप्तानों ने इसे राजनीतिक बयान के बजाय मानवीय आधार पर की गई अपील बताया. मालूम हो कि इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं. उन्होंने 1992 में पाकिस्तान को पहली बार पुरुष वनडे विश्व कप जिताया था. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आगे चलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने.
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