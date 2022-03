पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने रविवार को भारत की ‘स्वतंत्र विदेश नीति’ को सराहा और कहा कि इसने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात किया. भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) नीत सरकार के कड़े आलोचक रहे खान ने भारतीय विदेश नीति की खुलकर सराहना की. खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में एक रैली को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि वह पड़ोसी देश भारत की सराहना करेंगे, क्योंकि उसके पास अपनी एक ‘स्वतंत्र विदेश नीति’ रही है.Also Read - पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला: 25 मार्च को नेशनल एसेंबली की बैठक बुलाई गई

Imran Khan lauds India for its foreign policy, says it's for betterment of people

