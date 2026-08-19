पत्नी बुशरा बीवी और बहन से मिले इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 9 महीने में पहली मुलाकात

Pakistan News Today: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के संस्थापक इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में हैं और उन पर कई मामले चल रहे हैं. वह अभी अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं.

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इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में हैं और उन पर कई मामले चल रहे हैं.

Pakistan News Today: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने नौ महीने में पहली बार रावलपिंडी की अदियाला जेल में अपनी पत्नी और बहन से मुलाकात की. यह मुलाकात तब हुई जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत को लेकर चिंता के बीच उनसे परिवार की हर हफ्ते मुलाकात की इजाजत दी. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के संस्थापक इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में हैं और उन पर कई मामले चल रहे हैं. वह अभी अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं.

जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई मुलाकात

‘डॉन’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी बहन नूरीन नियाजी ने इस साल पहली बार उनसे 15 मिनट तक मुलाकात की. जेल के सूत्रों का हवाला देते हुए पाकिस्तानी अखबार ने बताया कि दोनों की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जहां उन्होंने उनकी सेहत और दूसरे मुद्दों पर बातचीत की. उन्होंने बताया कि नूरीन ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने को कहा गया था.

पार्टी नेताओं को मिलने की इजाजत नहीं

मुलाकात के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संबंधित पक्षों को चेतावनी दी थी कि अगर इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया तो इमरान को दी गई राहत वापस ले ली जाएगी. इमरान खान की दूसरी बहनों, जिनमें अलीमा और उज्मा शामिल हैं और उनके कजिन कासिम जमान को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई. साथ ही, उनकी पार्टी के नेताओं को भी इस मुलाकात में शामिल होने से रोक दिया गया.

पत्नी बुशरा से भी मिले इमरान

इसके अलावा, जेल में बंद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने भी मंगलवार (अगस्त, 18, 2026) को जेल के एक कॉन्फ्रेंस रूम में अपने परिवार से मुलाकात की. जेल के सूत्रों ने ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ को बताया कि इमरान खान और उनकी पत्नी के बीच मुलाकात लगभग 30 से 35 मिनट तक चली. अडियाला जेल में बंद बुशरा बीबी ने भी अपने परिवार से मुलाकात की. उनके बच्चों मूसा, मुबशरा मानेका और ननद मेहरुन्निसा के साथ उनकी मुलाकात 40 मिनट तक चली. ये बच्चे उनकी पहली शादी से हैं जो तलाक पर खत्म हुई थी और उसके बाद उन्होंने इमरान खान से शादी की थी.

सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश?

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल इलाज के लिए दो दिनों के भीतर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और उन्हें 16 सितंबर तक वहीं रखा जाए. 16 सितंबर को कोर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके इलाज की याचिकाओं पर फिर से सुनवाई करेगा.