पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए सियासी गरिमा को तार-तार करते नजर आए. मरियम नवाज पर कई उनकी टिप्पणी से पाकिस्तान की राजनीति में सियासी भूचाल मचा हुआ है. अपने बयान के कारण लोग उन्हें महिला विरोधी मानसिकता वाला बता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने ऐसी टिप्पणी को घिनौनी करार दिया है.

दरअसल मुल्तान में एक रैली के दौरान पाक के पूर्व पीएम इमरान खान ने PML-N नेता मरियम नवाज पर निशाना साधते हुए कहा कि कि मेरा नाम इतनी शिद्दत से न लें कि आपके पति नाराज हो जाएं. इमरान ने कहा मैं मरियम की रैली की एक क्लिप देख रहा था.वो इतनी दफा और इस जज्बे से मेरा नाम ले रहीं थीं कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं कि मरियम देखो थोड़ा ध्यान करो, कहीं तुम्हारा पति न नाराज हो जाए, जिस तरह तुम मेरा नाम लेती हो.

Just a vile, shameless man. In her speech yesterday Maryam Nawaz took my name with so much jazba and junoon. I want you to be careful Maryam, your husband may get upset: Imran Khan. pic.twitter.com/09wbodtviW

— Naila Inayat (@nailainayat) May 20, 2022