अमेरिका के साथ हमारा संबंध मालिक-सेवक का रहा, पीएम बनने पर फिर से संबंध सुधारना चाहता हूं: इमरान खान

इमरान खान ने कहा है कि वह फिर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर अमेरिका के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं और वह प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटाए जाने के लिए अब उसे दोष नहीं देते

फाइल फोटो

इस्लामाबाद/लंदन: इमरान खान (Imran Khan) ने कहा है कि वह फिर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर (re-elected as the prime minister of Pakistan) अमेरिका (US) के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं और वह पीएम के पद से उन्हें हटाए जाने के लिए अब उसे दोष नहीं देते. पाकिस्तान के पूर्व पीएम खान ने ऐसा कहकर अपने पहले के बयान से यू-टर्न लिया है. अमेरिका के साथ हमारा संबंध एक मालिक-सेवक का रहा है… लेकिन इसके लिए मैं अमेरिका से ज्यादा अपनी सरकारों को दोषी ठहराता हूं.

बता दें कि इमरान खान ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने तत्कालीन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन देकर उन्हें सत्ता से हटाने का षड्यंत्र रचा है. इसी साल अप्रैल महीने में अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता से बाहर हो गए खान (70) अब तक दावा करते थे कि उन्हें पद से हटाए जाने के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा भागीदार अमेरिका की साजिश थी.

इमरान दावा करते थे- सत्ता से बेदखली के लिए विदेशों से धन का इस्तेमाल

अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है. इमरान खान दावा करते थे कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव चीन और रूस जैसे देशों के साथ पाकिस्तान के संबंधों पर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के चलते एक विदेशी साजिश का परिणाम था. खान साथ ही यह भी दावा करते थे कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए विदेशों से धन का इस्तेमाल किया जा रहा था.

इमरान ने दावा किया था सरकार को गिराने की ‘विदेशी साजिश’ में शामिल थे

खान ने ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि वह अब अमेरिका को “दोष” नहीं देते और फिर से निर्वाचित होने पर सम्मानजनक संबंध चाहते हैं. इमरान खान पर हाल ही में घातक हमला हुआ था, जिसमें वह घायल हो गए थे. उन्होंने कथित साजिश के बारे में ब्रिटेन के समाचार पत्र से कहा, ”जहां तक ​​​​मेरा संबंध है, यह खत्म हो गया है….” हालांकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिका दोनों कथित षड्यंत्र से इनकार करते रहे हैं. खान दावा करते रहे हैं कि अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण एशिया संबंधी शीर्ष अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू उनकी सरकार को गिराने की ‘विदेशी साजिश’ में शामिल थे.

मैं अमेरिका से ज्यादा अपनी सरकारों को दोषी ठहराता हूं:इमरान

समाचार पत्र ने खान के हवाले से कहा, ”मैं जिस पाकिस्तान का नेतृत्व करना चाहता हूं, उसके सभी के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, खासकर अमेरिका के साथ.” उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ हमारा संबंध एक मालिक-सेवक का रहा है… लेकिन इसके लिए मैं अमेरिका से ज्यादा अपनी सरकारों को दोषी ठहराता हूं.

खान ने हमले की साजिश का आरोप पीएम शरीफ, गृह मंत्री और मेजर जनरल नसीर पर लगाया

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान को इस महीने की शुरुआत में दाहिने पैर में गोली लगी थी, जब दो बंदूकधारियों ने उन पर तब गोलियां चलायी थीं जब वह वजीराबाद इलाके में एक कंटेनर ट्रक पर खड़े थे. घटना के समय वह सरकार के खिलाफ मार्च का नेतृत्व कर रहे थे. खान ने हमले की साजिश का आरोप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर पर लगाया है.

अगर चुनाव जल्द नहीं हुए तो स्थिति संभालना भी बहुत मुश्किल होगा

इमरान खान ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के लिए जल्द चुनाव ही एकमात्र तरीका है. उन्होंने सत्ता में लौटने पर अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट योजनाओं की रूपरेखा नहीं दी, लेकिन चेतावनी दी कि अगर चुनाव जल्द नहीं हुए तो स्थिति संभालना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है.

सेना रचनात्मक भूमिका निभा सकती है

खान ने सेना पर पूर्व में स्वतंत्र संस्थानों को कमजोर करने के लिए शरीफ परिवार जैसे राजनीतिक परिवारों के साथ काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लिए मेरी भविष्य की योजनाओं में सेना रचनात्मक भूमिका निभा सकती है. लेकिन इसमें संतुलन होना चाहिए. ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि एक चुनी हुई सरकार है जिसके पास लोगों द्वारा दी गई जिम्मेदारी है, लेकिन प्राधिकार कहीं और हो. (भाषा)