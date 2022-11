Imran Khan Shot: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पर हमला हुआ है. इमरान खान के पैर में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गोलीबारी में इमरान समेत कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं. इमरान पर यह हमला आजादी मार्च के दौरान हुआ.Also Read - Imran Khan पर हमला करने वाले संदिग्ध की गोली मारकर हत्या : न्यूज एजेंसी AFP

#WATCH | A firing occurred near the container of former PM and Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chairman Imran Khan near Zafar Ali Khan chowk in Wazirabad today. Imran Khan sustained injuries on his leg; a man who opened fire has been arrested.

(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/Qe87zRMeEK

— ANI (@ANI) November 3, 2022