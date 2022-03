Pakistan, US, Imran Khan: पाकिस्‍तान (Pakistan) में चल रहे राजनीतिक संकट (Political Crisis) के बीच पीएम इमरान खान (Imran Khan) ने अपने संबोधन में धमकी वाले पत्र के लिए अमेरिका (US) का नाम लिया, जिसे उन्होंने अपनी सरकार को बेदखल करने की साजिश के कथित सबूत के तौर पर पेश किया है. ऐसा लगता है कि जुबान फिसलने के कारण उन्होंने अमेरिका का नाम लिया. इस बीच अमेरिका ने सफाई दी है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. हम पाकिस्तान की संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के शासन का सम्मान और समर्थन करते हैं.Also Read - Imran Khan इस्तीफा नहीं देंगे, कहा- 'मैं आखिरी गेंद तक हार नहीं मानूंगा; राष्ट्र के नाम संबोधन की खास बातें...

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने अपने एक ताजा बयान में न्‍यूज एजेंसी एएनआई से कहा, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एएनआई से कहा, “इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. हम पाकिस्तान के घटनाक्रम का बारीकी से पालन कर रहे हैं. हम पाकिस्तान की संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के शासन का सम्मान और समर्थन करते हैं.” Also Read - Pakistan Political Crisis: पाकिस्तान की आवाम को इमरान ने किया संबोधित, कहा- ना किसी के सामने झुका हूं, न झुकूंगा | Highlights

बता दें कि खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व वाली सरकार ने पुष्टि की कि विदेशी साजिश के बारे में उसका आरोप विदेश में स्थित उसके दूतावासों में से एक से प्राप्त एक राजनयिक संदेश पर आधारित था. इस्लामाबाद में रविवार को आयोजित एक विशाल जनसभा में, खान ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला था और भीड़ के सामने इसे लहराते हुए दावा किया कि यह उनकी सरकार को गिराने के लिए रची गई अंतरराष्ट्रीय साजिश का सबूत है. Also Read - Imran Khan News: क्या छुपा है पीएम इमरान खान के 'Secret Letter' में? Watch Video

खान ने अपने संबोधन में कहा कि यह पत्र सरकार के खिलाफ नहीं उनके खिलाफ था. खान ने कहा, इस पत्र में कहा गया है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने होंगे. खान ने कहा कि यह एक आधिकारिक पत्र था, जिसे पाकिस्तान के राजदूत को भेजा गया था, जो बैठक के दौरान (नोट) टिप्पणी लिख रहे थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि राजदूत को बताया गया था कि अगर इमरान खान सत्ता में बने रहते हैं तो पाकिस्तान को ‘कठिनाइयों’ का सामना करना पड़ेगा.

“There is no truth to these allegations. We are closely following developments in Pakistan. We respect and support Pakistan’s constitutional process and the rule of law,” said a US State Dept spokesperson, to ANI pic.twitter.com/sthycwJXwT

— ANI (@ANI) March 31, 2022