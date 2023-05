VIDEO: गिरफ्तारी से बचने के लिए दौड़कर अदालत में घुसे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, इमरान के हैं करीबी

Fawad Chaudhry Video: पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी मंगलवार को दोबारा गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए कोर्ट में घुस गए. बीते हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के समर्थकों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर फवाद चौधरी को हिरासत में लिया गया था. उन्होंने इस मामले में रिहा किए जाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की अदालत में सुनवाई के दौरान चौधरी ने हलफनामा दिया कि वह किसी भी हिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे, इसके बाद अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. इससे उत्साहित चौधरी अदालत की ओर से लिखित आदेश जारी होने से पहले ही वहां से जाने लगे. इसके बाद जब वह अपनी कार में बैठकर घर जाने लगे तो उन्हें लगा कि पुलिस अधिकारी उनका पीछा कर रहे हैं.

Hahahaha! “Takkar Ke Log”. Fawad Chaudhry RAN back to the high court after looking at the police. The so-called warriors of “Haqeeqi Azadi”! 😂 Zardari was right when he said, “Imran Ka Zawaal Shuru”. Tank ke agay laitna nahi tha?pic.twitter.com/92HI7zMxYj — Saad Kaiser 🇵🇰 (@TheSaadKaiser) May 16, 2023