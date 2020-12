Sperm Smuggling in Israel: इजरालय की जेलों में बंद आतंकवादी चोरी छिपे स्पर्म अपनी पत्नियों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो उनके जैसे ही वारिस को जन्म दे सकें. गाजा या किसी और रास्ते से ये स्मगलिंग की जा रही है, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. लेकिन ये साफ हो चुका है कि आतंकी स्पर्म की स्मगलिंग कर अपनी पत्नियों को गर्भवती कर रहे हैं. मिडिल ईस्ट के जानकारों का मानना है कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आगे इजरायल के लिए आगे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है. Also Read - Grenade Attack in Baramulla: बारामूला में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने फेका ग्रेनेड, दो नागरिक हुए घायल

ये है सबसे बड़ी वजह…

बता दें कि इजरायल (Israel) में आतंकवाद के आरोप में बंद कैदियों को वैवाहिक मुलाकात की इजाजत नहीं है. इसलिए आतंकवादी इस तरह की स्मगलिंग का सहारा लेते हैं. फिलिस्तीन के अस्पतालों में इन आतंकियों की पत्नियों के ऐसे प्रसव कराए जाते हैं. हांलाकि जेल में सिक्योरिटी लीक लगभग नामुमकिन है लेकिन कभी कभार कोशिश कामयाब हो जाती है.

ऐसे होता है काम…

जेलों में बंद आतंकी कैसे भी कर के छोटी-छोटी डिब्बियों में अपना स्पर्म स्मगलिंग के जरिए पत्नियों के पास फिलिस्तीन पहुंचा रहे हैं. इसके लिए विज्ञान की मदद भी ली जाती है. कई बार तो टॉफी या कैंडी रैपर के जरिए भी स्पर्म को पार्टनर तक पहुंचाया जाता है.

माना जाता है कि 2012 में साना ही पहली महिला थी, जो स्पर्म स्मगलिंग की वजह से प्रेग्नेंट हुई थीं. जानकारी के मुताबिक 2012 से 2018 तक 56 से अधिक फिलिस्तीनी आतंकियों की पत्नियां स्पर्म स्मगलिंग के जरिए मां बन चुकी थीं. रजान सेंटर जैसे कुछ केंद्र भी ऐसा प्रसव कराने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसकी जानकारी मिली है.

इस तरह से हुई स्पर्म स्मगलिंग की शुरूआत

1980 के दशक में पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन ने एक इजरायली सैनिक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी. इसपर नाराज इजरायल ने टीरा से एक इजरायली अरबी नागरिक वालिद डक्का को हिरासत में लिया था और टेररिज्म के केस में उसे उम्रकैद की सजा हो गई थी.

जेल में बंद डक्का ने एक महिला पत्रकार साना से शादी कर ली. साना तब फिलिस्तीनी कैदियों की हालत पर रिपोर्टिंग करती थीं, इस वजह से उसे इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों से मिलने की इजाजत थी. डक्का और साना एक बच्चे को जन्म देना चाहते थे, लेकिन जेल में वैवाहिक मुलाकात की मंजूरी नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका. उसके बाद स्पर्म स्मगलिंग का तरीका निकाला गया.