इस गांव में बत्तखों के पेट से निकलता रहता है सोना, पक्षियों को काटने वाला हो जाता है मालामाल
Gold in Duck Stomach: इस गांव में नदी के किनारे सोने की खान थी, जहां बत्तख खाने तलाश में घूमते रहते हैं.
Gold in Duck Stomach: बचपन में आपने सोने के अंडे देने वाली मु्र्गी और लालच में उसे मारने की कहानी आपने सुनी होगी. पर चीन में एक आदमी को एक चिड़िया के पेट में से सोना मिला. हालांकि यह मुर्गी नहीं बत्तख थी.
कहां है ये गांव
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुनान प्रांत के लोंगहुई काउंटी में ये गांव है. यहां फरवरी में, लियू सरनेम वाले एक गांव वाले ने बत्तख के पेट में सोने के कण पाए हैं. लियू के पिता ने इसे आने वाले साल के लिए गुड लक का संकेत माना है.
कितना सोना मिला बत्तख के पेट में
जलाने के टेस्ट के बाद, कणों के असली सोने के होने की पुष्टि हुई, जिनका वज़न लगभग 10 ग्राम था और कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपये है. हालांकि अधिकारियों ने बताया कि बत्तख में मिले सोने का मालिकाना हक तय करना मुश्किल है. चीनी कानून के तहत, मिनरल और कल्चरल निशानियों सहित सभी ज़मीन के नीचे के रिसोर्स, सरकार के हैं.
यहां बत्तखों के पेट से मिलता रहता है सोना
लियू ने कहा कि बत्तखें, जो कभी सोने की माइनिंग के लिए जानी जाने वाली नदी के पास खुले में पाली जाती थीं, शायद सोने के कणों वाली मिट्टी निगल गईं. शरीर सोने को पचा या सोख नहीं सकता; यह आमतौर पर बिना किसी नुकसान के डाइजेस्टिव सिस्टम से गुज़र जाता है.
लेकिन, बड़े या अशुद्ध सोने के टुकड़े अभी भी जानवरों और इंसानों दोनों में आंतों में रुकावट या ज़हर जैसी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात लियू की खोज अनोखी नहीं है. उन्होंने कहा कि दूसरे गांववालों को पहले भी बत्तखों में सोना मिला था, लेकिन किसी को भी उतना नहीं मिला जितना उन्हें मिला है.
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
यह घटना मेनलैंड सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, और इस टॉपिक को 10 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. एक ऑनलाइन यूजर ने मज़ाक में कहा: मुझे एक दिन के अंदर इस नदी की सही जगह पता करनी है. मैं वहां 1,000 बत्तखें पालना चाहता हूं. एक और ने कहा, यह कोई आम बत्तख नहीं है. यह लियू के परिवार का कर्ज चुका रही होगी. तीसरे ने कहा, बाकी बत्तखों की जान खतरे में है.
