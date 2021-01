United States Inauguration Day: डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की व्हाइट हाउस (White House) से आखिरी विदाई हो गई. ट्रंप नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं होंगे. विदाई के दौरान ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे चार साल बेहतरीन रहे हैं. हमने एक साथ में काफी कुछ काम किया और बहुत कुछ हासिल किया है. मैं अपने परिवार, दोस्तों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं. आपके प्रयास के लिए धन्यवाद. Also Read - Donald Trump New Address: आज रात से व्हाइट हाउस में नहीं रहेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अब यह होगा नया स्थाई पता

This has been an incredible four years. We accomplished so much together. I want to thank my family, friends and my staff. Want to thank you for your effort. People have no idea how hard this family worked: Donald Trump, outgoing US President, at Joint Air Force Base Andrews pic.twitter.com/MMF0U8bhM8

— ANI (@ANI) January 20, 2021