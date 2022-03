Russia Ukraine War: संयुक्त राष्ट्र: भारत (India) ने बुधवार को यूक्रेन (Ukraine) के खिलाफ रूसी हमले (Russian attack) की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया. रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक सप्ताह से भी कम समय में संयुक्त राष्ट्र में लाए गए तीसरे प्रस्ताव में भारत ने भाग नहीं लिया. वहीं, 193 सदस्यीय महासभा ने बुधवार को यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करने के लिए मतदान किया और यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की ‘कड़े शब्दों में निंदा’ की. प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट पड़े जबकि 35 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया और पांच सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया.Also Read - Ukraine-Russia War: PM मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फिर की बात, भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने पर हुई चर्चा

प्रस्ताव पारित होने पर महासभा में तालियां बजाई गईं. प्रस्ताव के महासभा में पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. वहीं, UNSC में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, TS तिरुमूर्ति ने कहा, भारत यूक्रेन में बिगड़ते हालात को लेकर बेहद चिंतित है. खार्किव में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी. हम उनके परिवार और इस संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले प्रत्येक नागरिक के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. Also Read - Ukraine Russia Crisis: यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए PM मोदी ने फिर की हाई लेवल मीटिंग

We thank all neighbouring countries os Ukraine for opening their border and extending all facilities to our Embassies at this time: India’s Permanent Rep to UN, TS Tirumurti, at UNSC pic.twitter.com/nz71BvdKRp

