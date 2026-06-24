भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ा तनाव! BSF और BGB के बीच तनातनी, बीच सीमा में अटके कई महिलाएं और बच्चे

BSF BGB Tension: भारत-बांग्लादेश सीमा पर तनाव बढ़ा. BGB ने BSF पर नौ लोगों को सीमा पार भेजने की कोशिश का दावा किया. महिलाएं और बच्चे जीरो लाइन में फंसे रहे.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 24, 2026, 6:36 PM IST
india bangladesh border
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ा तनाव (Image: AI)
  • भारत और बांग्लादेश सीमा पर बढ़ा तनाव
  • BGB ने BSF पर लगाए आरोप
  • नौ लोगों को बांग्लादेश की सीमा में भेजने हुई कोशिश

India Bangladesh Border: भारत और बांग्लादेश की सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति देखने को मिली है. बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) ने दावा किया है कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) की ओर से नौ लोगों को बांग्लादेश की सीमा में भेजने की कोशिश की गई. इन लोगों में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. हालांकि BGB की कार्रवाई के बाद ये लोग सीमा की जीरो लाइन पर ही रुक गए और किसी भी देश में प्रवेश नहीं कर सके.

डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना बांग्लादेश के नाओगांव जिले के सपाहार बॉर्डर इलाके की बताई जा रही है. मामले के सामने आने के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोनों देशों की एजेंसियां हालात पर नजर रख रही हैं.

और पढ़ें: भारत-बांग्लादेश सीमा पर हाई वोल्टेज ड्रामा! 'नो मैन्स लैंड' में फंसा बुजुर्ग, BSF-BGB के बीच घंटों तनातनी

क्या है पूरा मामला?

BGB की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, यह घटना तड़के करीब 4 बजे हुई. दावा किया गया कि भारत की तरफ मौजूद एलनपुर कैंप के BSF जवानों ने नौ लोगों को सीमा पार कर बांग्लादेश में भेजने की कोशिश की. इनमें तीन पुरुष, तीन महिलाएं और तीन बच्चे शामिल थे. सूचना मिलते ही आदातला बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) की टीम मौके पर पहुंच गई. BGB जवानों ने कथित तौर पर इन लोगों को बांग्लादेश में दाखिल होने से रोक दिया. इसके बाद पूरा समूह सीमा की जीरो लाइन पर ही रुक गया. इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई.

सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी

घटना के बाद BGB ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अवैध एंट्री न हो सके. BGB की 16वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आरिफुल इस्लाम मसूम ने कहा कि गश्त बढ़ा दी गई है और सीमा की सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश की सीमा में किसी भी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश की ओर से इस तरह का दावा किया गया हो. इसी महीने 5 जून और 8 जून को भी BGB ने ऐसे ही दो मामलों की जानकारी दी थी. उस समय कुल 40 लोगों को सीमा पार भेजने की कथित कोशिश को रोके जाने का दावा किया गया था. वे घटनाएं पोरशा और सपाहार सीमा क्षेत्रों में हुई थीं. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच चर्चा बढ़ा दी है. हालांकि इन घटनाओं को लेकर आधिकारिक स्तर पर अलग-अलग पक्ष सामने आते रहे हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.