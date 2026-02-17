By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आज होगी भारत-बांग्लादेश के रिश्तों की नई शुरुआत? क्या हैं तारिक रहमान की पीएम पद की शपथ की बड़ी बातें और भारत के लिए मायने
India-Bangladesh Relations: चुनाव जीतने के बाद अपने शुरुआती बयानों में तारिक ने भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए संतुलित विदेश नीति की वकालत की है.
India-Bangladesh Relations: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के चेयरमैन, तारिक रहमान मंगलवार को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का नया युग शुरू होगा. आइये जानते हैं कि इस शपथ ग्रहण के भारत के लिए क्या मायने हैं.
जाते-जाते मुहम्मद यूनुस ने कर दिया सेवन सिस्टर्स का जिक्र
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का अंत हो गया है और मुख्य सलाहकार पद ने मुहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया है. पर उन्होंने जाते-जाते ऐसी बात की जो भारत की सरकार और लोगों को कतई पसंद नहीं आई. मुहम्मद यूनुस ने अंतिम बयान में एक बार फिर ‘सेवन सिस्टर्स’ यानी भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों का जिक्र किया. लेकिन पड़ोसी देश भारत का नाम नहीं लिया.
नई चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपने से पहले देश के नाम अपने आखिरी भाषण में, मुहम्मद यूनुस ने एक सब-रीजनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा जो बांग्लादेश के समुद्री रास्ते को नेपाल, भूटान और ‘सेवन सिस्टर्स’ से जोड़ने की कोशिश करता है. हमारा खुला समुद्र सिर्फ़ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड इकॉनमी से जुड़ने का एक खुला दरवाज़ा है. नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स के साथ इस इलाके में बहुत ज्यादा इकॉनमिक पोटेंशियल है.
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का सीधा जिक्र न करते हुए भारतीय राज्यों को “सेवन सिस्टर्स” कहने का उनका जानबूझकर लिया गया फैसला. इसका मकसद भारत के नॉर्थ-ईस्ट के बारे में ग्लोबल सोच को बदलना है.
भारत को उम्मीद यूनुस से अलग होगा रहमान का रास्ता
भारत को उम्मीद है कि हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रवादियों और हसीना विरोधी वोटरों को खुश करने की कोशिश में मोहम्मद यूनुस से जो भी भारत विरोधी बयान दिए हैं, तारिक रहमान वह गलती नहीं करेंगे.
भारत ने बढ़ाया है गर्मजोशी से हाथ
भारत ने भी बांग्लादेश की नई सरकार की ओर गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया है. पहले पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी और फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को उनके शपथ ग्रहण समारोह में भेजा जा रहा है. पीटीआई ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिसरी और लोकसभा के सेक्रेटरी-जनरल उत्पल कुमार सिंह के भी बिरला के साथ जाने की संभावना है.
शपथ ग्रहण की बड़ी बातें
- बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन शाम चार बजे तारिक रहमान और उनकी कैबिनेट के नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे.
- पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए, रहमान का शपथ ग्रहण समारोह बंगभवन के बजाय पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में होगा.
- इससे पहले, संसद सदस्य सुबह 10:00 बजे जातीय संसद कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाज़ा में शपथ लेंगे.
- समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, तुर्की के अंडरसेक्रेटरी बेरिस एकिन्सी भी शामिल होंगे.
