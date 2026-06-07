  • Hindi
  • World Hindi
  • India Bhindi Price Vs America Fried Okra Cost Viral Video Comparison News

भारत में 50 रुपये की भिंडी अमेरिका में मिल रही है हजारों की; कीमत देख सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

Bhindi Price in America: भारत में सस्ती मिलने वाली भिंडी अमेरिका में हजारों रुपये किलो के बराबर कीमत पर बिक रही है. एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 7, 2026, 7:59 PM IST
Bhindi Price in America (Image Instagram)
Bhindi Price in America (Image Instagram)

Bhindi Price in America: भारत में भिंडी एक आम सब्जी मानी जाती है और ज्यादातर घरों में आसानी से मिल जाती है. लेकिन अमेरिका में यही भिंडी चर्चा का विषय बन गई है. अमेरिका में रहने वाले भारतीय कंटेंट क्रिएटर आशीष आहूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह एक सुपरमार्केट के स्नैक सेक्शन में जाते हैं, जहां उनकी नजर फ्राइड भिंडी के एक पैकेट पर पड़ती है. भिंडी की कीमत देखकर वह भी हैरान रह जाते हैं और यही वीडियो अब इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है.

85 ग्राम भिंडी की कीमत सुनकर लोग चौंके

वीडियो में दिखाया गया कि फ्राइड भिंडी का सिर्फ 85 ग्राम का पैकेट 6.50 डॉलर में बिक रहा था. भारतीय रुपये में इसकी कीमत करीब 600 रुपये होती है. आशीष ने जब इसका हिसाब लगाया तो पता चला कि इसी दर से एक किलो फ्राइड भिंडी की कीमत लगभग 7,250 रुपये बैठती है. यह आंकड़ा सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई. भारत में जहां भिंडी कई जगह 50 से 100 रुपये किलो तक मिल जाती है, वहीं अमेरिका में इसकी कीमत कई गुना ज्यादा नजर आई.

और पढ़ें: Viral Video: ऑफिस एंप्लॉई से 10 हजार ज्यादा निकली सफाई कर्मचारी की सैलरी, पता चलते ही मुंह लटकाकर बैठ गया बेचारा

दूसरे स्नैक्स से भी ज्यादा महंगी निकली भिंडी

आशीष ने वीडियो में स्टोर में मौजूद अन्य स्नैक्स की कीमतों की भी तुलना की. उन्होंने बताया कि बड़े पैकेट वाले कई मशहूर चिप्स ब्रांड 2.50 डॉलर के आसपास मिल रहे थे. वहीं ज्यादातर स्नैक्स की कीमत 2 से 4 डॉलर के बीच थी. ऐसे में फ्राइड भिंडी का पैकेट कई लोकप्रिय स्नैक्स से भी ज्यादा महंगा निकला. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. आशीष ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद भिंडी को भी नहीं पता होगा कि विदेश में उसकी इतनी कीमत लग सकती है.

देखें Video:

आखिर इतनी महंगी क्यों है भिंडी?

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में भिंडी की उपलब्धता भारत की तुलना में काफी कम है. वहां इसकी खेती सीमित मात्रा में होती है और मांग भी खास वर्ग तक सीमित रहती है. इसके अलावा फ्राइड भिंडी को एक हेल्दी और प्रीमियम स्नैक के रूप में बेचा जाता है. पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और आयात लागत भी इसकी कीमत बढ़ाने में भूमिका निभाती है. यही कारण है कि भारत में सस्ती मिलने वाली भिंडी अमेरिका में महंगे उत्पाद के रूप में बिक रही है.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, “भारत से भिंडी भेज दूं क्या?” वहीं दूसरे ने कहा, “हमारे यहां तो इतनी कीमत सुनकर लोग चौंक जाएंगे.” कुछ लोगों ने इसे व्यापार का मौका भी बताया और कहा कि भिंडी का निर्यात शुरू कर देना चाहिए. हालांकि कुछ यूजर्स का मानना था कि अमेरिका में लोगों की आय ज्यादा होती है, इसलिए वहां इस तरह के हेल्दी स्नैक्स की ऊंची कीमत आम बात है. फिलहाल भिंडी की कीमत वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.