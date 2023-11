कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की धमकी से हिंदू मंदिरों पर मंडराया खतरा! एक्शन की उठी मांग

India-Canada Row: कनाडा में खालिस्तानी समर्थक फिर से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की योजना बना रहे है. भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तान समर्थकों का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें दावा किया जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक कनाडा के सरे में हिंदू लक्ष्मी नारायण मंदिर में परेशानी पैदा करना चाहते हैं. वीडियो के साथ, आर्य ने कनाडाई अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने और तुरंत कदम उठाने का मांग की.

उन्होनें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर कर लिखा कि पिछले हफ्ते खालिस्तान समर्थकों ने सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर एक सिख परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया था. अब ऐसा प्रतीत होता है कि वही खालिस्तान समूह सरे में हिंदू लक्ष्मी नारायण मंदिर में परेशानी पैदा करना चाहता है.

Last week Khalistan supporters verbally abused a Sikh family outside a Sikh Gurdwara in Surrey BC according to some reports.

Now it appears the same Khalistan group want to create trouble at the Hindu Laxmi Narayan Mandir in Surrey.

All these are being done in the name of… https://t.co/szTznICBo0

— Chandra Arya (@AryaCanada) November 20, 2023