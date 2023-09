Canada पर फिर बरसे विदेश मंत्री Jaishankar, कहा- 'वहां खुलेआम घुम रहे आतंकी, Trudeau के आरोप बेबुनियाद'

India Canada Row: पांच दिवसीय अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S Jaishankar) ने एक बार फिर कनाडा (Canada) पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antoni Blinkon) के साथ उनकी बैठक के दौरान खालिस्तानी आतंकी की मौत के संबंध में कनाडाई आरोपों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि बैठक के बाद दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने बेहतर जानकारी शेयर की. जयशंकर से थिंक-टैंक ‘हडसन इंस्टीट्यूट’ में पूछा गया था कि क्या विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में ब्लिंकन के साथ उनकी बैठक के दौरान कनाडाई आरोपों का मुद्दा उठा था? जवाब में उन्होंने कहा, ‘हां, मैंने ऐसा किया था.’ जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी पक्ष ने इस पूरी स्थिति पर अपना आंकलन शेयर किया और उन्होंने अमेरिकियों को भारत की चिंताओं का सारांश समझाया. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि उम्मीद है कि हम दोनों बेहतर जानकारी लेकर आएंगे.’

जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने जो आरोप लगाए वह पूरी तरह से निराधार हैं. कनाडा ने हमें कोई सबूत नहीं दिए हैं. जयशंकर ने कहा कि कनाडा में राजनीतिक मजबूरी के चलते हिंसक और आतंकी तत्वों को जगह दी जाती है. कनाडा में हमारे राजनयिक उच्चायोग जाने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. कनाडा में हमारे राजनयिकों को धमकी दी गई है. मामलू हो कि ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की ‘संभावित’ संलिप्तता संबंधी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया था. भारत ने साल 2020 में निज्जर को आतंकी घोषित किया था.

