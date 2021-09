संयुक्त राष्ट्र: भारत (India)ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGC) में पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के कश्मीर मुद्दे का राग अलापने पर पलटवार करते कड़ा जवाब दिया है. भारत ने पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्‍मीर में धारा 370 को हटाने और पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को शहीद बताने के जवाब में कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जहां आतंकवादी बेरोक टोक आ जा सकते हैं. भारत ने कहा कि पाकिस्तान ”आग लगाने वाला है, जबकि खुद को आग बुझाने वाले” के रूप में पेश करने का दिखावा करता है और पूरी दुनिया को उसकी नीतियों के कारण तकलीफ उठानी पड़ी है, क्योंकि वह आतंकवादियों को पालता है.Also Read - UNGA के 76वें सत्र को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी, न्यूयॉर्क पहुंचते ही लगे भारत माता की जय के नारे, LIVE Updates

संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को कहा, ”पाकिस्तान के नेता द्वारा भारत के आंतरिक मामलों को विश्व मंच पर लाने और झूठ फैलाकर इस प्रतिष्ठित मंच की छवि खराब करने के एक और प्रयास के प्रत्युत्तर में हम अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं.” Also Read - जो बाइडन ने PM मोदी से कहा- भारत को सुरक्षा परिषद का स्‍थाई सदस्‍य होना चाहिए, आतंकवाद और तालिबान पर कहीं ये बात

Entire UTs of Jammu&Kashmir & Ladakh were, are & will always be integral & inalienable part of India. This includes areas that are under illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation: First Secretary Sneha Dubey pic.twitter.com/bYPdrdpy1H

