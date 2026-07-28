'कॉस्मेटिक एक्सरसाइज' कब्जे को वैध नहीं बना सकती... PoK में चुनाव पर भारत का सख्त रुख, पहले फेज में PML-N को मिली 9 सीटें

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विधानसभा की 45 सीटों के लिए 3 फेज में वोटिंग हो रही है. वोटिंग 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होगी. मंगलवार को पहले फेज की वोटिंग को नतीजे आ गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सेना समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) ने 13 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है.

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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विधानसभा की 45 सीटों के लिए 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं. (PTI)

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में विधानसभा चुनाव कराए जाने पर भारत ने एक बार फिर कड़ा विरोध जताया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान जिस क्षेत्र पर अवैध और जबरन कब्जा किए हुए है, वहां चुनाव कराने जैसी कॉस्मेटिक एक्सरसाइज से न तो उसकी स्थिति बदल सकती है और न ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे को कोई वैधता मिल सकती है. भारत ने दोहराया कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं. पाकिस्तान को तत्काल अपने अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को खाली करना चाहिए. इस बीच PoK में विधानसभा चुनाव के पहले फेज के दौरान हिंसा भड़कने की खबर है. अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत होने की बात कही गई है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार (28 जुलाई) को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान लगातार PoK में चुनाव और प्रशासनिक गतिविधियों के जरिए दुनिया को गलत मैसेज दे रहा है. इन हरकतों से ये बताने की कोशिश हो रही है कि यह इलाका उसका हिस्सा है. भारत का रुख वर्षों से स्पष्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला यह क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है. वहां कराया गया कोई भी चुनाव या राजनीतिक प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य नहीं है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, PoK में चुनावी धांधली के आरोपों और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच कई मतदान केंद्रों पर झड़पें हुई हैं. ज्वॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के समर्थकों का आरोप है कि रावलकोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 19 लोगों की जान गई. संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मृतकों के नाम भी जारी किए हैं. वहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के समर्थकों की फायरिंग की. ऐसे हालात में चुनाव की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी बहस तेज हो गई है.

पहले फेज की वोटिंग के नतीजे घोषित

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विधानसभा की 45 सीटों के लिए 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं. चुनाव 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होंगे. मंगलवार को पहले फेज की वोटिंग के नतीजे भी आ गए. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले फेज में पाकिस्तानी सेना समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) ने 13 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के खाते में 4 सीटें आई हैं. केंद्र स्तर पर दोनों दल गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं. हालांकि, PoK को हुए मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे हैं.

#WATCH | Delhi: On the elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (PoJK), MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, “We have seen reports regarding the so-called legislative assembly elections being conducted in the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir… The entire union… pic.twitter.com/hxHm0fckz3 — ANI (@ANI) July 28, 2026

पाकिस्तान क्यों कराता है चुनाव?

पाकिस्तान PoK में चुनाव कराकर वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का मैसेज देने की कोशिश करता है। इससे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत दिखाना चाहता है. हालांकि, भारत का कहना है कि किसी भी चुनाव से क्षेत्र की कानूनी स्थिति नहीं बदलती और यह केवल एक दिखावटी प्रक्रिया है.

भारत की दो टूक मांग

विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि पाकिस्तान को भारत के क्षेत्रों पर अपना अवैध कब्जा समाप्त करना चाहिए. भारत का कहना है कि चुनाव कराना, नई सरकार बनाना या प्रशासनिक बदलाव करना किसी भी तरह से पाकिस्तान के दावे को मजबूत नहीं करता. नई दिल्ली ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस मुद्दे पर भारत की स्थिति को समझने और पाकिस्तान के ऐसे प्रयासों को स्वीकार न करने की अपील की है.