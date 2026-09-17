अमेरिका के 100 फीसदी टैरिफ बिल पर आया भारत का जवाब, जानें MEA ने क्या कहा

Tariffs: अमेरिकी संसद ने बुधवार को रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पास किया है. इस कानून में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है. इससे भारत, चीन जैसे देशों पर असर होने की आशंका है. अब भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस मुद्दे पर जवाब दिया है. इसकी वजह से भारत पर अलग से 100 परसेंट टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है. इस कानून के तहत . इन देशों में भारत और चीन भी शामिल हैं. ऐसे में अब भारत सरकार की ओर से इस मुद्दे पर करारा जवाब दिया गया है.
भारत पर 100 फीसदी टैरिफ का तगड़ा वार? अमेरिकी संसद में नया बिल पास, ट्रंप को मिला अधिकार
विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा हासिल करके और बदलती बाज़ार की स्थितियों के आधार पर इसे बनाए रखेगी.
मंत्रालय ने कहा कि हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर बातचीत हुई है, जिसमें भारत ने साफ तौर पर बताया है कि इस कानून का द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर क्या असर पड़ सकता है. भारतीय पक्ष ने अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अपना संकल्प भी साफ कर दिया है. साथ ही, मंत्रालय ने कहा कि वह अमेरिकी कदम के असर से निपटने के लिए व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नए बिल का आधिकारिक नाम ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026’है. अब यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कानून बनने के लिए मंज़ूरी के लिए जाएगा. रूस से सबसे ज्यादा तेल-गैस खरीदने वाले पांच देशों, इन भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान इसके दायरे में हैं. इन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का अधिकार ट्रंप प्रशासन को मिल जाएगा. इस बिल में उस देशों को छूट दी गई है, जो रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं.
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