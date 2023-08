BRICS: PM मोदी बोले- भारत ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार का समर्थन करता, सर्वसम्मति के साथ बढ़ सकते हैं आगे

Brics Summit 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) की राजधानी जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स समूह (BRICS Group) की शिखर बैठक में आज बुधवार को कहा, भारत ब्रिक्स सदस्य के विस्तार का पूरा समर्थन करता है और हम सर्वसम्मति के आधार पर इस पर आगे बढ़ने का स्वागत करते हैं. 2016 में, भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान बनाने वाले समूह के रूप में परिभाषित किया था. कई वर्षों के बाद, हम ऐसा कर सकते है.

PM मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ब्रिक्स बाधाओं को तोड़ेगा, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा, नवाचार को प्रेरित करेगा, अवसर पैदा करेगा और भविष्य को आकार देगा. ”

PM मोदी ने पांच देशों की शिखर बैठक में कहा, भारत ब्रिक्स के विस्तार का पूर्ण समर्थन करता है और आम सहमति के आधार पर इसपर आगे बढ़ने के कदम का स्वागत करता है. पिछले दो दशक में ब्रिक्स के लंबे और शानदार सफर की शुरुआत हुई है. हमने जी20 की स्थायी सदस्यता अफ्रीकी संघ को देने का प्रस्ताव किया है ; मैं आश्वस्त हूं कि हमारे ब्रिक्स साझेदार जी20 में इसका समर्थन करेंगे.