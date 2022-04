Arjuna Ranatunga, Sri Lanka, INDIA, श्रीलंका (Sri Lanka) में बदहाल आर्थिक हालात और चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच पूर्व क्र‍िकेटर (Former Cricketer) अर्जुन रणतुंगा (Arjuna Ranatunga) ने एक ओर जहां अपने देश की सरकार की कड़ी आलोचना की है, वहीं भारत सरकार की खूब तारीफ की है. सौभाग्‍य से ऐसे देश हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, मुख्यतः भारत (India). भारत हमारा बड़ा भाई रहा है और वह हमारी काफी मदद कर रहा है.Also Read - 7 देश जहां सस्ते में घूमकर आप विदेश यात्रा का सपना पूरा कर सकते हैं

पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा ने कहा, दुर्भाग्य से, ये लोग COVID को ठीक से नहीं संभाल पाए, अहंकारी और अति आत्मविश्वासी थे. अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वह इसे

संभाल नहीं सकते, तो वह पद छोड़ सकते हैं. हम दुनिया भर में पैसे की भीख मांग रहे हैं. सौभाग्य से ऐसे देश हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, मुख्यतः भारत.

Unfortunately, these people didn’t handle COVID properly, were cocky & overconfident. If President thinks he can’t handle it, he can step down. We’re begging for money around the world. Luckily there are countries helping us out, mainly India: Arjuna Ranatunga, former cricketer pic.twitter.com/hS4Gkk5mlk

— ANI (@ANI) April 6, 2022