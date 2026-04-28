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अमेरिका की रडार पर भारत से जुड़ा ड्रग नेटवर्क! जांच के घेरे में कई कंपनियां और सप्लायर

अमेरिका ने वैश्विक ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए भारत से जुड़े केमिकल सप्लाई चेन पर बैन लगाए हैं. फेंटेनाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर के एक्सपोर्ट को लेकर कई लोगों और कंपनियों को निशाना बनाया गया है.

दुनियाभर में फैलते सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क पर लगाम कसने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है. इस बार निशाने पर एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन है, जिसके तार भारत से भी जुड़े बताए जा रहे हैं. अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कई व्यक्तियों और कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिन पर आरोप है कि वे फेंटेनाइल जैसे खतरनाक ड्रग्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की आपूर्ति में शामिल थे.

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है और इसका इस्तेमाल ड्रग कार्टेल्स की तरफ से किया जा रहा था. खासतौर पर मेक्सिको में एक्टिव सिनालोआ कार्टेल जैसे संगठनों तक ये केमिकल्स पहुंचाए जा रहे थे, जिनका इस्तेमाल फेंटेनाइल और मेथामफेटामाइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में होता है.

गुजरात से जुड़ी कुछ कंपनियों का नाम शामिल

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत कुछ प्रीकर्सर केमिकल्स की सप्लाई का अहम सोर्स बनकर सामने आया है. अमेरिका ने गुजरात से जुड़े कुछ लोगों और कंपनियों का नाम लिया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने इन केमिकल्स को ‘सुरक्षित रसायन’ बताकर विदेश भेजा, ताकि जांच से बचा जा सके.

हालांकि, ये भी सामने आया है कि भारतीय एजेंसियों ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मार्च 2025 में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इससे ये साफ होता है कि भारत इस नेटवर्क को खत्म करने में अमेरिका के साथ सहयोग भी कर रहा है.

अमेरिका में फेंटेनाइल संकट एक बड़ी समस्या बन चुका है. हर साल हजारों लोगों की मौत इस खतरानाक ड्रग की वजह से होती है. ऐसे में सप्लाई चेन पर सीधा हमला करके अमेरिका इस समस्या की जड़ को खत्म करना चाहता है. नई पाबंदियों के तहत जिन लोगों और कंपनियों के नाम सामने आए हैं, उनकी अमेरिका से जुड़ी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी और उनके साथ किसी भी तरह का लेन-देन प्रतिबंधित रहेगा.

कड़े होंगे केमिकल एक्सपोर्ट से जुड़े नियम?

इस कार्रवाई के बाद वैश्विक स्तर पर ड्रग सप्लाई नेटवर्क पर दबाव बढ़ेगा. साथ ही, केमिकल एक्सपोर्ट से जुड़े नियमों को और सख्त किया जा सकता है. भारत जैसे देशों के लिए यह एक चेतावनी भी है कि केमिकल इंडस्ट्री में पारदर्शिता और निगरानी बेहद जरूरी है.

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