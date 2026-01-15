  • Hindi
  • World Hindi
  • India Major Evacuation Operations During 2 Decade Afghanistan Iran Iraq Ukraine Kuwait Sri Lanka Sudan

कुवैत से यूक्रेन तक... जानें कब-कब अपने नागरिकों को संकट से निकालकर लाया भारत? इस देश में 60 दिन तक चला था ऑपरेशन

जब-जब विदेश में राजनीतिक संकट पैदा हुआ या जंग का माहौल बना, तब-तब भारत ने अपनों का हाथ मजबूती से पकड़ा है. भारत सरकार और इसकी एजेंसियां पूरी प्रतिबद्धता से भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करके वापस लाती हैं.

Published date india.com Updated: January 15, 2026 11:34 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com | Edited by Anjali Karmakar email india.com
कुवैत से यूक्रेन तक... जानें कब-कब अपने नागरिकों को संकट से निकालकर लाया भारत? इस देश में 60 दिन तक चला था ऑपरेशन
विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे भारतीयों को दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है (ANI)

मिडिल ईस्ट देश ईरान में इस समय अनिश्चितता का माहौल है.ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के साथ टकराव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दे डाली है.खतरे को भांपते हुए भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को वापस बुलाने की तैयारी कर ली है. ईरान में करीब 26000 भारतीय रहते हैं. इसमें से 2500-3000 स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे.

विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें सभी भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट,वीजा और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखने को कहा गया है. सरकार ने हेल्पनाइन नंबर भी जारी किया है. भारतीयों को एयरलिफ्ट (ईरान से वापस लाने का प्रोसेस) करने के लिए पहला प्लेन शुक्रवा (16 जनवरी) को तेहरान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा.

ईरान हो या इराक.अफगानिस्तान हो या कुवैत. सूडान हो या यूक्रेन और सीरिया हो या श्रीलंका… जब-जब विदेश में राजनीतिक संकट पैदा हुआ या जंग का माहौल बना, तब-तब भारत ने अपनों का हाथ मजबूती से पकड़ा है. भारत सरकार और इसकी एजेंसियां पूरी प्रतिबद्धता से भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करके वापस लाती हैं.

आइए जानते हैं भारत की ओर से आज से पहले कितनी बार बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं? किन-किन देशों से भारतीयों को वापस अपने वतन सुरक्षित लाया गया है:-

कुवैत में चला था सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन
1990 में गल्फ वॉर के दौरान कुवैत में फंसे 1.7 लाख भारतीयों को वापस लाया गया. भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था. इंडियन एयरलांइस ने 60 दिन तक 500 फ्लाइट्स से इस ऑपरेशन को किया था.13 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर 1990 (59 दिन) तक 500 फ्लाइट्स के जरिए इतिहास का सबसे मुश्किल एयर रेस्क्यू किया गया था. दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी फिल्म ‘एयरलिफ्ट’ 22 जनवरी 2016 को रिलीज हुई थी. एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार ने मुख्य किरदार निभाया था.

ऑपरेशन गंगा
24 फरवरी 2022 को रूस-यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई थी. युद्ध के दौरान भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था.इसमें करीब 18,000 भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया. भारत ने सीमावर्ती देशों जैसे पोलैंड, रोमानिया और हंगरी से मदद लेकर स्पेशल उड़ानों की व्यवस्था की थी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

ऑपरेशन कावेरी
सूडान में गृहयुद्ध के दौरान भारत ने करीब 4,000 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला था.यह ऑपरेशन युद्ध क्षेत्र के बीच से भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए जाना जाता है.

ऑपरेशन देवी शक्ति
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय नागरिकों के साथ-साथ अफगान सिख और हिंदू शरणार्थियों को भी सुरक्षित भारत लाया गया था.

ऑपरेशन राहत
यमन में सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच युद्ध के दौरान भारत ने 5600 भारतीयों के साथ-साथ 41 अन्य देशों के नागरिकों को भी निकाला था.

ऑपरेशन सिंधु
2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव के बीच बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक, खासकर छात्र, ईरान में फंसे हुए थे. भारत सरकार ने 18 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया. इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय के सहयोग से पहले 110 नागरिकों को ईरान से आर्मेनिया लाया गया.

वुहान एयरलिफ्ट
कोरोना वायरस के दौरान वुहान एयरलिफ्ट के जरिए चीन के वुहान से भी भारतीयों को बाहर निकाला गया था. साल 2020 में बीमारी को लेकर ये ऑपरेशन चलाया गया था.

ऑपरेशन एमनेस्टी एयरलिफ्ट
साल 1996 में एअर इंडिया ने उन भारतीयों को वापस लाने के लिए ‘ऑपरेशन एमनेस्टी एयरलिफ्ट’ चलाया था.

अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन

  • इनके अलावा साल 2006 में साइप्रस के लारनाका के रास्ते लेबनान से भारतीयों को वापस लाया गया.
  • मार्च 2011 में मिस्र में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद काहिरा से 11,345 फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए उसने स्पेशल प्लेनें भेजी गई थीं.
  • साल 2014 में लीबिया और माल्टा में फंसे 1200 से ज्यादा भारतीयों को निकालने के लिए ट्यूनीशिया के डजेर्बा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन हुए थे.

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.