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नेपाल के लोगों में चीन के खिलाफ भड़का गुस्सा,जानिए क्यों जलाई जा रहीं शी जिनपिंग की किताबें?
Nepal China Tension: भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, जिसका एक कारण चीन से बढ़ती नजदीकियां हैं लेकिन अब चीन को लेकर पड़ोसी देश में प्रदर्शन हो रहे है.
Nepal China Tension: भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और भारत को नेपाल का “बड़ा भाई” माना जाता रहा है, लेकिन साल 2015 के बाद दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ने लगी. उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओलीने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाईं और नया संविधान लागू किया. इसी दौरान नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा जैसे क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया. इसके बाद सीमा क्षेत्रों में तनाव भी देखने को मिला.
चीन का प्रभाव और बदलती सोच
काफी समय तक माना गया कि नेपाल चीन के प्रभाव में आकर फैसले ले रहा है. चीन ने नेपाल में विकास और निवेश के बड़े वादे किए, जिससे शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी. लेकिन अब धीरे-धीरे नेपाल के लोगों का भरोसा टूटने लगा है. उन्हें लगने लगा है कि चीन सिर्फ अपने फायदे के लिए नेपाल में दखल दे रहा है. इसी वजह से अब आम जनता खुलकर चीन के खिलाफ आवाज उठाने लगी है.
कॉलेज में किताबें जलाने का मामला
हाल ही में नेपाल के मोरांग जिले के मनमोहन टेक्निकल कॉलेज में एक बड़ा विवाद सामने आया. यहां सैकड़ों किताबें जला दी गईं, जिनमें शी जिनकी लिखी किताब “द गर्वेनेंस ऑफ चाइना” भी शामिल थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इसके बाद चीन ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और काठमांडू स्थित अपने दूतावास के जरिए नेपाल सरकार से जवाब मांगा. स्थानीय प्रशासन ने भी वीडियो हटाने की अपील की, ताकि दोनों देशों के रिश्तों पर असर न पड़े.
सरकार की प्रतिक्रिया
पाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश अरयाल ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी माना कि चीन ने इस मामले में आधिकारिक शिकायत की है. नेपाल की राजनीति में भी हाल ही में बदलाव देखने को मिला है और चीन का असर धीरे-धीरे चर्चा का विषय बनता जा रहा है. तिब्बती धार्मिक गुरुओं के नेपाल आने को लेकर भी चीन का दबाव देखा गया है.
बढ़ता विवाद
यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब नेपाल और चीन के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर तनाव है. पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5G नेटवर्क में Huawei की भागीदारी को लेकर भी विवाद चल रहा है. सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए हैं कि इतनी बड़ी संख्या में ये किताबें कॉलेज में क्यों रखी गई थीं और इन्हें जलाने के पीछे क्या कारण था. कुल मिलाकर, नेपाल में अब चीन के बढ़ते प्रभाव पर खुलकर चर्चा हो रही है और जनता भी अपनी राय सामने रख रही है.
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