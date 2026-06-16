क्या गुजरात से ओमान तक बनेगी समुद्र के नीचे पाइपलाइन? भारत-खाड़ी देशों की मेगा एनर्जी पाइपलाइन पर बड़ा खुलासा

भारत और खाड़ी देशों के बीच कथित डीपवॉटर एनर्जी पाइपलाइन को लेकर चल रही अटकलों पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने विराम लगा दिया है. मंत्रालय ने कहा कि किसी भी देश के साथ इस परियोजना पर कोई बातचीत नहीं हो रही.

Written by: Farha Fatima
Published: June 16, 2026, 2:51 PM IST
भारत-खाड़ी देशों की मेगा एनर्जी पाइपलाइन पर बड़ा खुलासा, केंद्र ने बताई सच्चाई (image- IANS)
भारत-खाड़ी देशों की मेगा एनर्जी पाइपलाइन पर बड़ा खुलासा, केंद्र ने बताई सच्चाई (image- IANS)
  • गुजरात से ओमान तक डीप-सी एनर्जी पाइपलाइन बनने की खबरों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया.
  • पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है.
  • ओमान या अन्य खाड़ी देशों के साथ इस परियोजना पर कोई सक्रिय बातचीत नहीं चल रही.
  • सरकार ने कहा कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति सामान्य है और एलएनजी शिपमेंट सुरक्षित रूप से जारी हैं.

गुजरात से ओमान तक समुद्र के नीचे एनर्जी पाइपलाइन बनाने की खबरों पर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान जारी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि सरकार भारत के गुजरात से ओमान और अन्य खाड़ी देशों के बीच गहरे पानी में एक एनर्जी पाइपलाइन विकसित करने पर काम कर रही है. इन रिपोर्ट्स पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए केंद्र सरकार जवाब दिया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि हमारे ध्यान में ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट आई हैं जिनमें कहा गया है कि भारत सरकार ‘मिडिल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन’ (एमईआईडीपी) नाम की एक डीप-सी एनर्जी पाइपलाइन बनाने पर तेजी से काम कर रही है, जो गुजरात को ओमान और खाड़ी के अन्य देशों से जोड़ेगी. मंत्रालय ने बयान में कहा, “पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय साफ तौर पर यह स्पष्ट करना चाहता है कि इस समय मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इस प्रोजेक्ट को लेकर ओमान या किसी अन्य खाड़ी देश के साथ मंत्रालय के किसी भी स्तर पर कोई सक्रिय चर्चा या बातचीत नहीं हो रही है.”

मध्य पूर्व से ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित

मंत्रालय ने आगे कहा, “यह स्पष्टीकरण इस मामले से जुड़ी सभी अटकलों को खत्म करने के लिए जारी किया गया है.” इसके अतिरिक्त, भारत लगातार मध्य पूर्व से ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है. माल्टा के झंडे वाला एलएनजी कैरियर ‘दिशा’ सोमवार को होर्मुज से सुरक्षित गुजरा. यह जहाज गुजरात के दहेज के लिए 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर जा रहा है और इसके 18 जून को भारत पहुंचने की उम्मीद है.

इस जहाज का प्रबंधन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाला एक ग्रुप कर रहा है. सरकार ने कहा कि वह भारतीय नाविकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने और उन्हें हर तरह की मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेशों में भारतीय मिशनों, शिपिंग कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में है. पूरे भारत में बंदरगाहों का कामकाज सामान्य है.

संघर्ष वाले इलाकों में भारतीय नाविकों की तैनाती न करें

ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज ‘एमटी सेटेबेलो’ पर अमेरिकी सेना के हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत के कुछ दिनों बाद, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (डीजीएस) ने शिपिंग कंपनियों और समुद्री भर्ती व प्लेसमेंट एजेंसियों को सलाह दी है कि वे अगले आदेश तक मध्य पूर्व के संघर्ष वाले इलाकों में भारतीय नाविकों की तैनाती न करें. (इनपुट एजेंसी से)

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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