India-Pakistan: यूएन में भुट्टो ने छेड़ा कश्मीर राग, जयशंकर से मिला करारा जवाब-ओसामा बिन लादेन की आवभगत करने वाले ज्ञान ना दें-VIDEO

India-Pakistan: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने बुधवार को पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि एक देश जिसने अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और जिसने अपने ही पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसके पास संयुक्त राष्ट्र में “उपदेश” देने की साख नहीं है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों, चाहे वह महामारी हो, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष या आतंकवाद हो, की प्रभावी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है.

विदेश मंत्री (EAM) एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की एक सभा के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद तीखी आलोचना की और कहा कि, ” इस मसले का समाधान ढूंढते समय, हमारे प्रवचन को ऐसे खतरों के सामान्यीकरण को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए. दुनिया जिसे अस्वीकार्य मानती है, उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए.”