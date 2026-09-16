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समंदर में इंडियन नेवी यूनिट से टकराया पाकिस्तानी नौ सेना का जहाज, विदेश मंत्रालय ने राजदूत को किया तलब

समुद्र में भारतीय और पाकिस्तानी नौसैनिक जहाजों की टक्कर के बाद, भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया और सैन्य यूनिट से सावधानी बरतने को कहा है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 16, 2026, 1:06 PM IST
समंदर में इंडियन नेवी यूनिट से टकराया पाकिस्तानी नौ सेना का जहाज, विदेश मंत्रालय ने राजदूत को किया तलब
समंदर में इंडियन नेवी यूनिट से टकराया पाकिस्तानी नौ सेना का जहाज (Image: AI)

भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्र में नौसैनिक यूनिट की टक्कर का मामला सामने आया है. यह घटना अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हुई, जहां पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज और भारतीय नौसेना के जहाज के बीच टक्कर हुई. भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर पाकिस्तान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है. मंत्रालय के मुताबिक, टक्कर से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी नौसैनिक यूनिट के व्यवहार को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है.

पाकिस्तान के राजनयिक को किया तलब

घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के चार्ज डी’अफेयर्स को तलब किया. उन्हें समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक यूनिट के व्यवहार को लेकर भारत की नाराजगी से अवगत कराया गया. विदेश मंत्रालय ने इसे समुद्र में अपनाए जाने वाले नियमों के लिहाज से अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर व्यवहार बताया. भारत ने कहा कि सैन्य जहाजों को समुद्र में एक-दूसरे के साथ सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

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1991 के समझौते का भी जिक्र

विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह घटना अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते से भी जुड़ती है. यह समझौता दोनों देशों के सैन्य अभ्यास, सैन्य गतिविधियों और सैनिकों की आवाजाही की पहले से जानकारी देने से संबंधित है. भारत के मुताबिक, पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का व्यवहार इस समझौते के अनुच्छेद 10 की भावना के खिलाफ था. हालांकि घटना अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी भारत ने संबंधित नियमों के पालन पर जोर दिया है.

पाकिस्तान से सावधानी बरतने को कहा

भारत ने पाकिस्तान के चार्ज डी’अफेयर्स से कहा कि वह अपने संबंधित अधिकारियों तक यह बात पहुंचाएं कि समुद्र में तैनात सभी सैन्य यूनिट को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही दोनों देशों के बीच लागू समझौतों और नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए. भारत का कहना है कि ऐसा करने से भविष्य में इस तरह की टक्कर या किसी दूसरे विवाद की स्थिति को रोका जा सकता है. इस मामले में भारत ने अपनी बात आधिकारिक राजनयिक तरीके से पाकिस्तान के सामने रखी है.

इस्लामाबाद में भी दर्ज होगा विरोध

विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस मामले को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखा गया है. इस्लामाबाद में मौजूद भारत के चार्ज डी’अफेयर्स को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने इसी तरह का विरोध दर्ज कराने को कहा गया है. यानी दोनों देशों के राजनयिक चैनल के जरिए मामले को उठाया जा रहा है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार टक्कर से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. भारत ने समुद्र में सैन्य जहाजों से ज्यादा सावधानी बरतने और आगे ऐसी घटना से बचने पर जोर दिया है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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