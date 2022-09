India-Pakistan Relations: UNES (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक) के भारत के संयुक्त सचिव, श्रीनिवास गोटरू ने बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की अल्पसंख्यकों और कश्मीर मुद्दे पर की गई टिप्पणी की निंदा की और जमकर लताड़ लगाई. गोटारू ने कहा कि यह विडंबना है कि इस्लामाबाद जिसने खुद “अल्पसंख्यकों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है, “अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बात कर रहा है. पाकिस्तान के इस मामले में आंकड़े इतने शर्मसार है कि उसने उन्हें किसी भी जगह छापना तक छोड़ दिया है.Also Read - भारत के साथ रिश्ते को लेकर बार-बार टीस मार रहा पाकिस्तान का दर्द, जानिए क्या कहा पीएम शहबाज ने

अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च-स्तरीय बैठक में बोलते हुए, एक भारतीय राजनयिक ने कहा, "यह विडंबना है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बोल रहा है. एक ऐसे देश, जिसने अपने उसी शर्मनाक रिकॉर्ड को छिपाने के लिए अपना डेटा प्रकाशित करना बंद कर दिया है. , यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने इस विषय को भी उठाया है. इसका अल्पसंख्यक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन करने का एक लंबा इतिहास रहा है जिसे दुनिया ने भी देखा है."

#WATCH | New York: It is ironic Pakistan is speaking about rights of minorities…It has long history of committing grievous violations of minority rights world has ever seen… it’s decimated its minorities: Srinivas Gotru, Joint Secy UNES at UN Meeting on Rights of Minorities pic.twitter.com/OvIWvoAmv7

