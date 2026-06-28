भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कराची हमले के आरोपों पर दिया सख्त जवाब

पाकिस्तान के कराची में हुए हालिया आतंकवादी हमले को लेकर वहां की सरकार ने भारत पर कुछ आरोप लगाए थे. भारत सरकार ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने या दोष मढ़ने के बजाय अपने देश के भीतर झांकना चाहिए. भारत ने साफ किया है कि इस तरह के बयानों से पाकिस्तान अपनी कमियों को छिपा नहीं सकता.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी दावों पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने कराची की घटना पर भारत के खिलाफ आई रिपोर्टें देखी हैं. उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत दी कि वह भारत पर झूठे आरोप लगाने के बजाय अपनी धरती पर पल रहे आतंकी संगठनों और उनके ठिकानों को खत्म करने पर ध्यान दे. भारत ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करना अब पूरी तरह बंद कर देना चाहिए.
यह पूरा विवाद पाकिस्तान के कराची शहर में हुए एक बड़े आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ. वहां के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में बने ‘पाकिस्तान रेंजर्स’ के कैंप पर आतंकियों ने धावा बोल दिया था. इस मुठभेड़ में पाकिस्तान के तीन सुरक्षाकर्मी मारे गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में तीन हथियारबंद हमलावर भी ढेर हो गए. पुलिस ने एक घायल हमलावर को मौके से गिरफ्तार भी किया है. अक्टूबर 2024 के बाद से कराची शहर में यह पहला इतना बड़ा और गंभीर आतंकी हमला माना जा रहा है.
Our response to media queries regarding allegations made by Pakistan ⬇️https://t.co/08biu984kA pic.twitter.com/eJ88YvCQvH
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 28, 2026
इस हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी मीडिया और वहां के प्रशासन ने बिना किसी जांच या सबूत के भारत का नाम घसीटना शुरू कर दिया. हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी बिना किसी ठोस प्रमाण के इस हमले के पीछे ‘भारतीय कनेक्शन’ होने का दावा कर दिया. पाकिस्तानी नेताओं की इसी गैर-जिम्मेदाराना आदत और झूठे बयानों पर पलटवार करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी तीखी और स्पष्ट प्रतिक्रिया जारी की है.
हैरानी की बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान के नेता भारत पर आरोप लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ खुद पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग (ISPR) ने रविवार को बयान जारी कर सच्चाई कुछ और बताई. सेना के मुताबिक, यह हमला ‘जमात-उल-अहरार’ नाम के आतंकी संगठन से जुड़े आतंकवादियों ने किया था. आतंकियों ने पहले कैंप के मेन गेट पर बम धमाका किया और फिर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे वहां तैनात जवानों ने नाकाम कर दिया. इससे साफ होता है कि पाकिस्तान आंतरिक सुरक्षा में अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत का नाम ले रहा था.
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