By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ट्रंप और मोदी का 'मास्टरस्ट्रोक'! भारत का रेयर अर्थ गलियारा और अमेरिका का प्रोजेक्ट वॉल्ट, क्या चीन होगा चित?
America Project Vault: दो दिन पहले बजट में भारत ने रेयर अर्थ कारिडोर की घोषणा की थी और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट वॉल्ट की डिटेल सामने आई है.
America Project Vault: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इस हफ्ते बीजिंग पर अमेरिका की निर्भरता कम करने के मकसद से कई कदम उठा रहा है. इसमें हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी मिनरल्स पर चीन के दबदबे को कम करने की कोशिश भी शामिल है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने प्रोजेक्ट वॉल्ट नाम से जरूरी मिनरल्स का एक बड़ा कमर्शियल स्टॉक बनाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पहल शुरू की है. इसका बजट 12 बिलियन डॉलर है.
क्या है प्रोजेक्ट वाल्ट
इस प्रोजेक्ट को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर देखा जा रहा है. इसे अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को जरूरी मटीरियल्स की सप्लाई में रुकावटों और कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है. इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सेमीकंडक्टर, जेट इंजन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को फायदा होगा.
क्यों ऐतिहासिक है ये पहल
अधिकारी ने कन्फर्म किया कि इस पहल को अमेरिकी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक से 10 बिलियन डालर का 15-साल का लोन मिला है. यह एजेंसी के इतिहास में सबसे बड़ा है साथ ही इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियों से 1.67 बिलियन डॉलर का प्राइवेट कैपिटल भी शामिल है. अब तक, मिनरल्स जमा करने का US का तरीका पूरी तरह से मिलिट्री-फर्स्ट रहा है. यह पहला कमर्शियल-स्केल स्ट्रेटेजिक रिजर्व है.
भारत का रेयर अर्थ गलियारा
बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि भारत के राज्य ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसका मकसद रेयर अर्थ सप्लाई चेन को मजबूत करना है.
एयर अर्थ मिनरल्स का ऐसा समूह है जो आज की ए़डवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इस्तेमाल होता है. वहीं चीन इसका दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर है. पर बीजिंग ने इसकी सप्लाई सीमित कर दी है जिससे वैश्विक आपूर्ति दबाव में आ गई है.
कोलोराडो स्कूल ऑफ माइन्स के इयान लैंग ने कहा कि अमेरिका का फोकस गैलियम और जर्मेनियम जैसे छोटे मार्केट पर होना चाहिए, जिसका चीन ने फायदा उठाया है, और कहा है कि US$12 बिलियन से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा अगर इसे कॉपर, बॉक्साइट, आयरन ओर और लिथियम जैसे बड़े मार्केट में लगाया जाए.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें