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भारत ने चीन के मुंह से ही छीन लिया रूस का तेल! समंदर में बदल दिया पूरा खेल- U-Turn लेकर इंडिया पहुंचा टैंकर

भारत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने चीन जा रहे जहाज की दिशा को समंदर के बीच में ही बदल दिया और अपनी तरफ मोड़ लिया. ये तेल का जहाज रूस से चीन जा रहा था.

Published date india.com Updated: March 18, 2026 4:24 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
भारत ने चीन के मुंह से ही छीन लिया रूस का तेल! समंदर में बदल दिया पूरा खेल- U-Turn लेकर इंडिया पहुंचा टैंकर

India Snatched Oil From China: भारत ने एक बार फिर ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ा दांव खेलते हुए रूस के तेल को अपनी ओर मोड़ लिया है. हाल ही में एक रूसी तेल से भरा टैंकर, जो चीन जा रहा था, अचानक साउथ चाइना सी से यू-टर्न लेकर भारत की ओर बढ़ गया. इससे पता चलता है कि कैसे बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से फैसले ले रहा है.

शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, ‘Aqua Titan’ नाम का ये टैंकर 21 मार्च को कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचने वाला है. ये जहाज जनवरी के अंत में बाल्टिक सागर के एक पोर्ट से ‘Urals’ क्रूड ऑयल लेकर निकला था. पहले इसका गंतव्य चीन का रिजाओ पोर्ट था, लेकिन मार्च के मध्य में दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र में इसने अपना रास्ता बदल लिया.

ईरान में जारी संघर्ष

इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से भारत को दी गई अस्थायी अनुमति मानी जा रही है, जिसके तहत भारत रूसी तेल की खरीद बढ़ा सकता है. जैसे ही ये अनुमति मिली, भारतीय रिफाइनरियों ने तेजी दिखाते हुए केवल एक हफ्ते में करीब 30 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीद लिया. ये कदम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ईरान में जारी संघर्ष के चलते मिडिल ईस्ट से आने वाली सप्लाई प्रभावित हो रही है.

विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में जब भारत ने रूसी तेल की खरीद कम की थी, तब चीन रूस का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था, लेकिन अब जब भारत फिर से बाजार में सक्रिय हुआ है, तो चीन के लिए चुनौती बढ़ गई है। यही वजह है कि कई टैंकर अब चीन के बजाय भारत का रुख कर रहे हैं.

भारत की डिमांड

Vortexa Ltd. के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक कम से कम सात ऐसे टैंकर हैं जिन्होंने बीच समुद्र में ही अपना रास्ता बदलकर चीन से भारत की ओर रुख किया है. इसका मतलब साफ है कि भारत की डिमांड और रणनीति दोनों मजबूत हो रही हैं. इसी कड़ी में एक और टैंकर ‘Zouzou N’ भी चर्चा में है, जो कजाखस्तान का CPC Blend क्रूड लेकर आ रहा है. ये जहाज रूस के ब्लैक सी स्थित नोवोरोसिस्क पोर्ट से चला था और पहले चीन के पास पहुंच गया था, लेकिन मार्च की शुरुआत में इसने भी दिशा बदलकर भारत के सिका पोर्ट की ओर रुख कर लिया. इसके 25 मार्च तक भारत पहुंचने की संभावना है.

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अब जब जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी फिर से रूसी तेल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. कुल मिलाकर, यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि वैश्विक तेल बाजार में भारत तेजी से एक मजबूत खिलाड़ी बनता जा रहा है और चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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