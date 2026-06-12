भारत ने रोकी चीनी तो नेपाल में बढ़ गए दाम, जानें अब एक किलो कितने में मिलेगी- त्योहारों से पहले बिगड़ा बजट

भारत की तरफ से चीनी एक्सपोर्ट पर रोक लगाए जाने के बाद नेपाल में चीनी की कीमतों में तेज उछाल आया है. सरकार पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही है, लेकिन उपभोक्ता संगठनों को त्योहारों के दौरान कीमतों में और बढ़ोतरी का डर सता रहा है.

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Sugar Price Rise in Nepal: नेपाल में चीनी की कीमतों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ने लगी है. पिछले एक महीने में खुदरा बाजार में चीनी करीब 15 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है. ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब भारत ने चीनी के निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि नेपाल सरकार, चीनी उद्योग और व्यापारिक संगठनों का दावा है कि देश में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आगामी त्योहारों तक किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है.

कुछ हफ्ते पहले तक बाजार में चीनी लगभग 95 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 110 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है. कीमतों में इस तेजी ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है, खासकर तब जब दशैं, तिहार और छठ जैसे बड़े त्योहार नजदीक आ रहे हैं.

त्योहारों को लेकर बढ़ी टेंशन

उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार समय रहते कदम नहीं उठाती तो त्योहारों के दौरान कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं. उनका आरोप है कि कुछ व्यापारी भारत के निर्यात प्रतिबंध का हवाला देकर कृत्रिम कमी का माहौल बना रहे हैं, जबकि उनके पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. उनका मानना है कि सरकार को चीनी की उपलब्धता और मांग का वास्तविक आंकड़ा जुटाकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए.

दूसरी तरफ उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल देश में उपलब्ध चीनी का भंडार अक्टूबर तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है. सरकार का दावा है कि घरेलू उत्पादन और पहले से आयात की गई चीनी को मिलाकर बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी हुई है. इसलिए तत्काल भारत से अतिरिक्त चीनी आयात करने की कोई योजना नहीं है.

नेपाल शुगर मिल्स एसोसिएशन ने क्या कहा?

नेपाल शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार देश की चीनी मिलों के पास लगभग एक लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद है. इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में करीब 70 हजार टन चीनी आयात भी की जा चुकी है. उद्योग जगत का मानना है कि कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन बड़े स्तर पर संकट की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही.

नेपाल की चीनी जरूरतें पूरी तरह घरेलू उत्पादन से पूरी नहीं हो पातीं. देश में सालाना लगभग तीन लाख टन चीनी की मांग रहती है, जबकि उत्पादन करीब 1.20 लाख टन तक सीमित है. बाकी जरूरत आयात के जरिए पूरी करनी पड़ती है. यही वजह है कि भारत की किसी भी व्यापारिक नीति का सीधा असर नेपाल के बाजार पर पड़ता है.

भारत ने कब लगाया एक्सपोर्ट पर बैन?

भारत ने मई 2026 में चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि मौसम संबंधी चुनौतियों के कारण भविष्य में उत्पादन प्रभावित हो सकता है. इस फैसले का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ा है, जिनमें नेपाल प्रमुख है. इससे पहले 2023 में भी इसी तरह के प्रतिबंध के बाद नेपाल में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थीं.