न्यूयॉर्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने सभी को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘आयुष्मान भारत’ जैसे कुछ ”ऐतिहासिक कदम” उठाए हैं. ‘सार्वभौम स्वास्थ्य देखभाल’ पर आयोजित अब तक की सबसे पहली उच्चस्तरीय बैठक को यहां संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विश्व का कल्याण, लोगों के कल्याण के साथ शुरू होता है और स्वास्थ्य इसका एक महत्वपूर्ण घटक है. इस वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप भारत स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान दे रहा है. सभी को किफायती, समावेशी और सुगम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नए प्रयास शुरू करने के वास्ते शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ.

PM Narendra Modi at High Level Meeting on Universal Health Coverage, in New York, earlier today: We’ve given special emphasis on Yoga, Ayurveda & fitness. We’re building more than 1.25 Lakh wellness centers. It’s helping to control life style diseases like diabetes, depression. pic.twitter.com/A1rktDd9bR

— ANI (@ANI) September 23, 2019