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भारत-UAE की बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान में बेचैनी! सीनेटर का बड़ा बयान, 'अखंड भारत' की चेतावनी

पाकिस्तान के सीनेटर ने भारत-UAE रिश्तों पर चिंता जताते हुए इसे क्षेत्रीय संतुलन के लिए खतरा बताया. कर्ज वापसी के बीच पाकिस्तान आर्थिक दबाव और कूटनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिससे उसकी रणनीतिक स्थिति और जटिल होती दिख रही है.

Pakistan on India UAE Relations: मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मजबूत होते संबंधों ने पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी हैं. पाकिस्तान के वरिष्ठ सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस मुद्दे को उठाते हुए चेतावनी दी कि ये बढ़ती नजदीकी लंबे समय में क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है.

एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत में हुसैन ने कहा कि भारत और UAE के बीच मजबूत होते रिश्ते केवल आर्थिक या व्यापारिक नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक आयाम भी जुड़े हुए हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि UAE को भारत के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, वरना ये स्थिति ‘अखंड भारत’ जैसे विचारों को बढ़ावा दे सकती है.

पाक लौटाएगा UAE को कर्ज

इस बीच, पाकिस्तान ने UAE को लगभग 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लौटाने का फैसला किया है. ये राशि 2019 में आर्थिक संकट के दौरान UAE की तरफ से दी गई थी. पाकिस्तान सरकार इस भुगतान को ‘राष्ट्रीय सम्मान’ से जोड़कर देख रही है, हालांकि इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है. फिलहाल पाकिस्तान के पास लगभग 16 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है.

हुसैन ने UAE के साथ पाकिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि शेख जायेद बिन सुल्तान अल नाहयान के समय से ही पाकिस्तान ने UAE के विकास में अहम भूमिका निभाई है. पाकिस्तान ने न केवल वहां के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद की, बल्कि उसकी सेना को भी प्रशिक्षण दिया.

इसके अलावा, उन्होंने UAE की मौजूदा स्थिति को भी चुनौतीपूर्ण बताया. उनके अनुसार, UAE इस समय यमन और सूडान जैसे देशों में चल रहे संघर्षों में उलझा हुआ है, जिससे उस पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वैश्विक स्तर पर बड़े वित्तीय प्रवाह के कारण UAE की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है.

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