अब इजरायल में भी चलेगा UPI, जानिए दुनिया के किन-किन देशों में कर सकते हैं यूपीआई से पेमेंट

UPI in Israel: भारत का UPI अब इजरायल समेत कई देशों में शुरू हो रहा है. जानिए किन देशों में चल रहा है यूपीआई, कैसे करेगा काम और विदेश में पेमेंट करना कितना आसान होगा.

Published date india.com Updated: February 26, 2026 11:20 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
UPI in Israel: भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तेजी से दुनिया में पहचान बना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बड़ा डिजिटल पेमेंट समझौता हुआ है. इसके बाद भारतीय लोग इजरायल में भी UPI से आसानी से भुगतान कर सकेंगे. इससे विदेश यात्रा करने वाले छात्रों, कामकाजी लोगों और पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि उन्हें बार-बार करेंसी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से…

छोटी दुकानों से लेकर बड़े मॉल तक में पहुंचा UPI

भारत में UPI पहले ही कैश पेमेंट को पीछे छोड़ चुका है. आज छोटी दुकानों से लेकर बड़े मॉल तक लोग मोबाइल से ही पैसे भेज और ले रहे हैं. वित्त मंत्रालय के अनुसार देश के आधे से ज्यादा डिजिटल लेनदेन इसी सिस्टम से होते हैं. अब कई देश इसे अपना रहे हैं क्योंकि यह तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है. इससे भारत की डिजिटल ताकत दुनिया के सामने मजबूत रूप में सामने आ रही है और दूसरे देश भी इससे जुड़ना चाहते हैं.

दुनिया के इन देशों में शुरू हुआ UPI

देश कब शुरू हुआ खास जानकारी
फ्रांस 2024 यूरोप का पहला देश, एफिल टावर पर टिकट खरीदने में इस्तेमाल शुरू
संयुक्त अरब अमीरात 2021 दुबई के बड़े स्टोर और दुबई मॉल में QR पेमेंट
भूटान 2021 पहला पड़ोसी देश जहां डिजिटल भुगतान शुरू हुआ
नेपाल 2024 भारत-नेपाल सीमा पार भुगतान आसान हुआ
मॉरीशस 2024 रुपे कार्ड और डिजिटल सेवाओं की शुरुआत
श्रीलंका 2024 दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते मजबूत हुए
सिंगापुर 2023 रिटेल स्टोर और पर्यटन जगहों पर QR भुगतान
त्रिनिदाद और टोबैगो हाल में कैरेबियन क्षेत्र में भी डिजिटल पेमेंट संभव

क्या होता है UPI?

UPI क्या है, इसे समझना भी आसान है. यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिससे मोबाइल से तुरंत पैसे भेजे या मंगाए जा सकते हैं. इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है. इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर, UPI ID या QR कोड से 24 घंटे बैंक खाते से सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है. अकाउंट नंबर या IFSC कोड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती. आने वाले समय में और देशों के जुड़ने की उम्मीद है. इससे विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों, बिजनेस करने वालों और यात्रियों के लिए भुगतान आसान होगा. भारत का डिजिटल मॉडल अब दुनिया के लिए उदाहरण बनता जा रहा है और UPI ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

