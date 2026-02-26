By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अब इजरायल में भी चलेगा UPI, जानिए दुनिया के किन-किन देशों में कर सकते हैं यूपीआई से पेमेंट
UPI in Israel: भारत का UPI अब इजरायल समेत कई देशों में शुरू हो रहा है. जानिए किन देशों में चल रहा है यूपीआई, कैसे करेगा काम और विदेश में पेमेंट करना कितना आसान होगा.
UPI in Israel: भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तेजी से दुनिया में पहचान बना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बड़ा डिजिटल पेमेंट समझौता हुआ है. इसके बाद भारतीय लोग इजरायल में भी UPI से आसानी से भुगतान कर सकेंगे. इससे विदेश यात्रा करने वाले छात्रों, कामकाजी लोगों और पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि उन्हें बार-बार करेंसी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से…
छोटी दुकानों से लेकर बड़े मॉल तक में पहुंचा UPI
भारत में UPI पहले ही कैश पेमेंट को पीछे छोड़ चुका है. आज छोटी दुकानों से लेकर बड़े मॉल तक लोग मोबाइल से ही पैसे भेज और ले रहे हैं. वित्त मंत्रालय के अनुसार देश के आधे से ज्यादा डिजिटल लेनदेन इसी सिस्टम से होते हैं. अब कई देश इसे अपना रहे हैं क्योंकि यह तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है. इससे भारत की डिजिटल ताकत दुनिया के सामने मजबूत रूप में सामने आ रही है और दूसरे देश भी इससे जुड़ना चाहते हैं.
दुनिया के इन देशों में शुरू हुआ UPI
|देश
|कब शुरू हुआ
|खास जानकारी
|फ्रांस
|2024
|यूरोप का पहला देश, एफिल टावर पर टिकट खरीदने में इस्तेमाल शुरू
|संयुक्त अरब अमीरात
|2021
|दुबई के बड़े स्टोर और दुबई मॉल में QR पेमेंट
|भूटान
|2021
|पहला पड़ोसी देश जहां डिजिटल भुगतान शुरू हुआ
|नेपाल
|2024
|भारत-नेपाल सीमा पार भुगतान आसान हुआ
|मॉरीशस
|2024
|रुपे कार्ड और डिजिटल सेवाओं की शुरुआत
|श्रीलंका
|2024
|दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते मजबूत हुए
|सिंगापुर
|2023
|रिटेल स्टोर और पर्यटन जगहों पर QR भुगतान
|त्रिनिदाद और टोबैगो
|हाल में
|कैरेबियन क्षेत्र में भी डिजिटल पेमेंट संभव
क्या होता है UPI?
UPI क्या है, इसे समझना भी आसान है. यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिससे मोबाइल से तुरंत पैसे भेजे या मंगाए जा सकते हैं. इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है. इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर, UPI ID या QR कोड से 24 घंटे बैंक खाते से सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है. अकाउंट नंबर या IFSC कोड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती. आने वाले समय में और देशों के जुड़ने की उम्मीद है. इससे विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों, बिजनेस करने वालों और यात्रियों के लिए भुगतान आसान होगा. भारत का डिजिटल मॉडल अब दुनिया के लिए उदाहरण बनता जा रहा है और UPI ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
