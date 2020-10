India-US 2+2 Ministerial Dialogue: चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार जारी तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत और अमेरिका के बीच आज से 2+2 मंत्रीस्तरीय बैठक शुरू हो रही है. इस बैठक में तमाम अंतरराष्ट्रीय और द्वपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ और चीन से लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी. इस बीच वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने विधिवत एक बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अमेरिका क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत का स्वागत करता है. Also Read - अमेरिकी चुनाव के बीच भारत आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के दो 'दूत', चीन को रोकने पर होगी चर्चा

उसने यह भी कहा कि भारत के एक जनवरी 2021 से शुरू हो रहे यूएनएससी के कार्यकाल के दौरान अमेरिका उसके साथ काम करने को लेकर भी उत्सुक है. Also Read - 'शस्त्र पूजा' के बाद चीन को राजनाथ सिंह का सख्त संदेश- 'सीमा पर चाहते हैं शांति लेकिन एक इंच भी जमीन...'

Delhi: US Defense Secretary Mark Esper to meet Defence Minister Rajnath Singh today. Also Read - आज के समय में भारत के लिए क्यों जरूरी है 'क्वाड'? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताए इसके मायने

US Secretary of State Michael Pompeo & US Defense Secretary Mark Esper to arrive in India today to participate in the third India-US 2+2 Ministerial Dialogue tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/HWVoaKXBxY

