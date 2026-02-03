By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील की 7 बड़ी बातें, समझें कैसे भारत को होगा फायदा?
India US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फोन कॉल के बाद भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा की.
India US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत के साथ एक नई ट्रेड डील की घोषणा की है. ट्रंप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोन कॉल के बाद यह डील हुई है और अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा. आइये जानते हैं कि इस नई डील से की बड़ी बातें क्या हैं और इससे भारत को कैसे फायदा होगा?
7 प्वाइंट में डील डिकोड
- अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करेगा
- ट्रम्प का कहना है कि नया अमेरिका-भारत व्यापार समझौता तुरंत प्रभावी है
- ट्रम्प का दावा है कि भारत 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का अमेरिकी सामान खरीदेगा
- भारत टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को घटाकर जीरो कर देगा
- ट्रंप का दावा है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा
- भारत तेल की खरीद अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला की ओर शिफ्ट कर देगा
- पीएम मोदी के ट्वीट में तेल या खरीद प्रतिबद्धताओं का जिक्र नहीं है
भारत को इस डील से कैसे होगा फायदा
पहले अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया था जिसका अर्थ था कि अगर कोई भारतीय सामान 100 रुपये की कीमत पर अमेरिका में निर्यात होता था तो उस पर 50 रुपये का टैरिफ लगता और उनकी कीमत 150 रुपये हो जाती थी. पर 18 फीसदी टैरिफ अब कीमत 118 रुपये रहेगी. यह बदलाव अमेरिका में सामान निर्यात करने वाले भारतीय व्यापारियों के लिए संजीवनी साबित होगा. वाणिज्य मंत्रालय के अगस्त 2025 के आंकड़े के अनुसार, भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 48.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपये है. इसमें टेक्सटाइल, गार्मेंट, जेम्स, ज्वैलरी, केमिकल और लेदर जैसे उत्पाद शामिल हैं.
जीरो ड्यूटी ने भी भारत को नहीं होगा नुकसान
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अमेरिका के सामान पर ड्यूटी घटाकर जीरो कर देगा लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा. हम अमेरिका से हाईटेक मशीनरी, कृषि उत्पाद और तकनीक खरीदते हैं जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होगी. इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा.
बता दें कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में टैरिफ कटौती की पुष्टि की. उन्होंने लिखा, आज मेरे प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. खुशी है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद.
