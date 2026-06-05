PM मोदी मेरे फेवरेट, हमारे बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग... भारत के साथ ट्रेड डील से पहले बोले ट्रंप

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील अब फाइनल स्टेज पर पहुंचती नजर आ रही है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड को लेकर कहा कि लंबे समय तक भारत ने अमेरिका पर ऊंचे टैरिफ लगाए और उसका फायदा उठाया. अब स्थिति बदल गई है. अमेरिका भारत से अच्छी कमाई कर रहा है. हालांकि, इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जून को ओवल ऑफिस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बातें कही. ट्रंप ने कहा, “अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता भी हो सकता है, क्योंकि मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं. मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. हमारे संबंध अच्छे हैं. हम एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं.”
#WATCH | President Donald Trump says, “For years, India took advantage of the United States… They charged us tremendous tariffs and paid nothing… Now it is the exact reverse and we are making a lot of money with India. But we will get to a deal because I like your Prime… pic.twitter.com/IR2x2MqUV5
— ANI (@ANI) June 4, 2026
भारत और अमेरिका के सीनियर बिजनेस ऑफिसर्स के बीच 1 से 4 जून तक नई दिल्ली में मीटिंग हुई. अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच ने किया, जबकि भारतीय पक्ष की अगुवाई कॉमर्स डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन ने की.बैठक के दौरान बाजार पहुंच (Market Access), नॉन-टैरिफ गुड्स, कस्टम प्रोसेस, ट्रेड फेसिलिटी, इंवेस्टमेंट और आर्थिक सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.
भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल होने से पहले अमेरिका ने कुछ देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का प्रस्ताव रखा है. अमेरिका का कहना है कि ये देश जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे है. इस प्रस्तावित लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है. अगर यह फैसला लागू होता है, तो अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लग सकता है. इससे भारत के प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में महंगे हो सकते हैं. एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है.
99% बातचीत पूरी होने के बावजूद डील के तुरंत फाइनल होने की उम्मीद कम है. इसका कारण यह है कि ट्रंप प्रशासन के लगाए गए अस्थाई 10% टैक्स की अवधि अगले महीने खत्म हो रही है. जब तक अमेरिका अपने टैरिफ ढांचे को लेकर पूरी स्पष्टता नहीं देता, तब तक डील पर अंतिम मुहर लगना मुश्किल है.
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