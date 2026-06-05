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PM मोदी मेरे फेवरेट, हमारे बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग... भारत के साथ ट्रेड डील से पहले बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जून को ओवल ऑफिस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बातें कही. ट्रंप ने कहा, "अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता भी हो सकता है, क्योंकि मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं."

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 5, 2026, 5:14 PM IST
PM मोदी मेरे फेवरेट, हमारे बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग... भारत के साथ ट्रेड डील से पहले बोले ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं (PTI)

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील अब फाइनल स्टेज पर पहुंचती नजर आ रही है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड को लेकर कहा कि लंबे समय तक भारत ने अमेरिका पर ऊंचे टैरिफ लगाए और उसका फायदा उठाया. अब स्थिति बदल गई है. अमेरिका भारत से अच्छी कमाई कर रहा है. हालांकि, इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जून को ओवल ऑफिस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बातें कही. ट्रंप ने कहा, “अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता भी हो सकता है, क्योंकि मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं. मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. हमारे संबंध अच्छे हैं. हम एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं.”

ट्रंप पहले भी कर चुके PM मोदी की तारीफ

  • 26 मई 2026 को ट्रंप ने मोदी की तारीफ की थी. उन्होंने मोदी को अपना महान दोस्त बताया था और खुद को उनका बड़ा फैन करार दिया था.
  • 2024 के अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत-अमेरिका रिश्ते उनके कार्यकाल में मजबूत हुए.
  • फरवरी 2020 में अहमदाबाद के ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम में उन्होंने मोदी को टफ नेगोशिएटर और असाधारण नेता कहा था.
  • सितंबर 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में ट्रंप ने मोदी को भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बताया था.

ट्रेड डील के लिए 1 से 4 जून तक हुई मीटिंग

भारत और अमेरिका के सीनियर बिजनेस ऑफिसर्स के बीच 1 से 4 जून तक नई दिल्ली में मीटिंग हुई. अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच ने किया, जबकि भारतीय पक्ष की अगुवाई कॉमर्स डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन ने की.बैठक के दौरान बाजार पहुंच (Market Access), नॉन-टैरिफ गुड्स, कस्टम प्रोसेस, ट्रेड फेसिलिटी, इंवेस्टमेंट और आर्थिक सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

अमेरिका भारत पर 12.5% टैरिफ लगाने की तैयारी में

भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल होने से पहले अमेरिका ने कुछ देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का प्रस्ताव रखा है. अमेरिका का कहना है कि ये देश जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे है. इस प्रस्तावित लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है. अगर यह फैसला लागू होता है, तो अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लग सकता है. इससे भारत के प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में महंगे हो सकते हैं. एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है.

फरवरी में बना था फ्रेमवर्क

  • दोनों देशों ने 7 फरवरी को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज के रूप में एक अंतरिम समझौते पर मंजूरी दी थी. इसके तहत अमेरिका भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ था.
  • रूसी तेल खरीदने के कारण भारतीय सामानों पर लगे 25% टैरिफ को हटा दिया गया था और बचे हुए 25% को घटाकर 18% किया जाना था.
  • 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए भारी रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ फैसला सुना दिया.
  • इसके बाद ट्रंप ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10% का समान टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी.इस बड़े बदलाव के कारण फरवरी में होने वाली बातचीत टल गई थी.
  • बाद में अप्रैल (20 से 23 अप्रैल) में भारतीय टीम ने वॉशिंगटन का दौरा किया था. अब अमेरिकी टीम बातचीत को आगे बढ़ाने भारत आई है. बदले हुए माहौल में दोनों देशों को इस डील का दोबारा री-कैलकुलेशन करना होगा.

भारत खरीदेगा $500 बिलियन के अमेरिकी प्रोडक्ट

  • तय किए गए मौजूदा फ्रेमवर्क के तहत भारत ने अमेरिका के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स और कृषि उत्पादों पर से टैरिफ हटाने या कम करने का प्रस्ताव दिया है.
  • इसमें मुख्य रूप से ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGs), पशु चारे के लिए रेड सोरघम (लाल ज्वार), ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं.
  • इसके बदले में भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से करीब 500 बिलियन डॉलर (लगभग ₹47 लाख करोड़) के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल खरीदने की इच्छा जताई है.

इस डील को तुरंत फाइनल किया जा सकेगा या कोई अड़चन है?

99% बातचीत पूरी होने के बावजूद डील के तुरंत फाइनल होने की उम्मीद कम है. इसका कारण यह है कि ट्रंप प्रशासन के लगाए गए अस्थाई 10% टैक्स की अवधि अगले महीने खत्म हो रही है. जब तक अमेरिका अपने टैरिफ ढांचे को लेकर पूरी स्पष्टता नहीं देता, तब तक डील पर अंतिम मुहर लगना मुश्किल है.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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