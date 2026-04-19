इटली में जश्न के बीच फैली दहशत, गुरुद्वारे के बाहर चली गोलियां, 2 भारतीयों की मौत

Italy Shooting: इटली के बर्गामो में दो भारतीयों की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई. यह घटना गुरुद्वारे के बाहर हुई, पुलिस मामले में जांच कर रही है.

Published date india.com Published: April 19, 2026 5:37 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
इटली में जश्न के बीच फैली दहशत, गुरुद्वारे के बाहर चली गोलियां, 2 भारतीयों की मौत
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इटली से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने वहां रह रहे भारतीय लोगों में डर पैदा कर दिया है. जानकारी के अनुसार, दो भारतीय पुरुषों की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वे बैसाखी का जश्न मनाने के बाद बाहर निकल रहे थे. कोवो इलाके में जहां यह हमला हुआ, वहां एक गुरुद्वारा था और बाहर खुला मैदान था, जहां बैसाखी से जुड़ा एक धार्मिक आयोजन चल रहा था. अचानक हुई इस फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे.

घटना के बाद, भारतीय समुदाय में शोक

इस हमले में मृतकों की पहचान 48 वर्षीय रागिंदर सिंह और 48 वर्षीय गुरमीत सिंह के रूप में हुई है. रागिंदर सिंह कोवो के ही निवासी थे, जबकि गुरमीत सिंह पास के अग्नाडेलो इलाके से थे. दोनों ही धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस जा रहे थे, तभी यह हमला हुआ. इस घटना के बाद, वहां रह रहे भारतीय लोगों में डर का माहौल बन गया है. लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.

घटनास्थल से 10 खाली कारतूस मिले

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर अचानक पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाना शुरू कर दिया. यह हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद, हमलावर कार में बैठकर मौके से फरार हो गया. पुलिस को घटनास्थल से करीब 10 खाली कारतूस मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमले में कई गोलियां चलाई गईं. शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिला है कि यह हमला पहले से सोची-समझी साजिश हो सकती है.

हमला करने वाला भारतीय मूल का ही?

एक आदमी का कहना है कि हमलावर भी भारतीय मूल का ही था, जो अक्सर उसी गुरुद्वारे में आता-जाता था. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. एक और दावा यह भी सामने आया है कि गोलीबारी में एक तीसरा व्यक्ति भी हल्का घायल हुआ, लेकिन इस जानकारी की भी अभी पुष्टि नहीं हुई है. इन बयानों ने जांच एजेंसियों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

मामले में जांच कर रही पुलिस

फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे के कारणों का पता लगा रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या यह निजी दुश्मनी का मामला है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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