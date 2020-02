वाशिंगटन: अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस स्थित उनके ओवल कार्यालय में अपना परिचय पत्र सौंपा. ओवल कार्यालय में गुरुवार को परिचय पत्र सौंपे जाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ट्रम्प ने संधू का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर जिम्मेदारियां निभाने में सफलता की शुभकामनाएं दीं. भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच कई बार हुई वार्ताओं को याद किया.’’

बयान में कहा गया है कि संधू ने ट्रम्प और प्रथम महिला का भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति की ओर से अभिवादन किया. संधू ने कहा कि पिछले तीन साल में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की सोच एवं मार्गदर्शन से भारत एवं अमेरिका के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं. मीडिया में जारी बयान में कहा गया कि भारतीय राजदूत ने भारत एवं अमेरिका के बीच उस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, जो आपसी विश्वास एवं मित्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है.

दक्षिण एवं मध्य एशिया के मामलों के लिए अमेरिका की कार्यवाहक सहायक मंत्री एलिस जी वेल्स ने ट्वीट किया, ‘‘अमेरिका के भारत के नए राजदूत तरनजीत सिंह संधू का स्वागत है. राजदूत संधू भारत एवं अमेरिका के संबंधों के मजबूत समर्थक हैं. उनका पुराना रिकॉर्ड और विशाल अनुभव हमारी साझेदारी के भविष्य के लिए लाभकारी होगा. वाशिंगटन में फिर से स्वागत है.’’ इसके जवाब में संधू ने ट्वीट किया, ‘‘धन्यवाद एलिस वेल्स. भारत एवं अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हूं.’’

United States: Ambassador of India to the United States, Taranjit Singh Sandhu presents his credentials to US President Donald Trump, at the Oval office of the White House in Washington DC. pic.twitter.com/5NEMULPEfz

