नई दिल्‍ली/काठमांडू: नेपाल की की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने बृहस्पतिवार को इंडियन आर्मी के चीफ जनरल एम एम नरवणे को नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि प्रदान की है. यह पिछले कई सालों से परंपरा जारी है. जनरल एम एम नरवणे शुक्रवार को प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से मिलेंगे. इंडियन आर्मी के चीफ नेपाल की तीन दिन की यात्रा पर वहांं पहुंचे हैैं. Also Read - रक्षा मंत्री का चीन को सीधा संदेश, सीमा पर चुनौतियों के बीच भारत अपनी संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करेगा

भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने अपने नेपाली समकक्ष जनरल पूर्ण चंद्र थापा से मुलाकात की और दोनों सेनाओं के बीच सहयोग और मित्रता के मौजूदा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की. Also Read - मित्र देशों की भारी मांग के मद्देनजर एनडीसी में दो साल में और 20 सीटें बढ़ाई जाएंगी: रक्षा सचिव

समारोह में प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, भारतीय राजदूत विनय एम क्वात्रा और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. यह दशकों पुरानी परंपरा है जो दोनों सेनाओं के बीच के मजबूत संबंधों को परिलक्षित करती है. उन्हें काठमांडू में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास ‘शीतलनिवास’ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया और इस दौरान उन्हें एक तलवार भी भेंट की गई.

इस परंपरा की शुरूआत 1950 में हुई थी. जनरल केएम करियप्पा पहले भारतीय थलसेना प्रमुख थे, जिन्हें 1950 में इस उपाधि से सम्मानित किया गया था. पिछले साल जनवरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नेपाली थल सेना के प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि दी थी.

भारतीय दूतावास द्वारा यहां जारी एक बयान के अनुसार समारोह के बाद जनरल नरवणे ने राष्ट्रपति भंडारी से मुलाकात की और सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि के उपायों पर भी चर्चा की. उनके साथ भारतीय राजदूत क्वात्रा भी थे.

जनरल थापा के निमंत्रण पर जनरल एम एम नरवणे तीन दिवसीय यात्रा पर अभी काठमांडू में हैं. उनकी यात्रा काफी हद तक दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के मकसद से है. दोनों देशों के संबंध सीमा विवाद को लेकर तनावपूर्ण हो गए हैं. उन्होंने थापा से यहां उनके कार्यालय में मुलाकात की.

#WATCH Army Chief General Manoj Mukund Naravane conferred with the honorary rank of ‘General of the Nepal Army’ by Nepal President Bidhya Devi Bhandari, earlier today pic.twitter.com/jZbQIGJaAA

— ANI (@ANI) November 5, 2020