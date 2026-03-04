  • Hindi
  • World Hindi
  • Indian Expat Population Doubles In Uae Dubai Becomes Little India Hub

'मिनी इंडिया' से कम नहीं है ये मुस्लिम देश! 10 साल में दोगुनी हुई भारतीयों की आबादी

Indian population in UAE: पिछले कुछ सालों में Dubai और पूरे UAE में भारतीयों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है. इस समय यहां पर 43.6 लाख भारतीय रह रहे हैं.

Published date india.com Published: March 4, 2026 10:33 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Indian population in UAE
Indian population in UAE

Indian population in UAE: पिछले कुछ सालों में Dubai और पूरे UAE में भारतीयों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है. ताजा आंकड़ों के अनुसार अब यहां करीब 43.6 लाख भारतीय रह रहे हैं. अगर हम दस साल पहले की बात करें, तो यह संख्या लगभग 22 लाख थी. यानी सिर्फ एक दशक में भारतीयों की संख्या दोगुना हो गई है. यह बढ़ोतरी दिखाती है कि UAE आज भारतीयों के लिए काम, बिजनेस और बेहतर जीवन के लिए एक बड़ा केंद्र बन चुका है. युवाओं के लिए यह देश नए मौके लेकर आ रहा है.

आंकड़े इतनी तेजी से क्यों बदल रहे हैं?

दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के कॉन्सुल जनरल Satish Sivan ने बताया कि भारतीयों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आंकड़े जल्दी पुराने हो जाते हैं. दिसंबर 2023 में भारतीयों की संख्या 38.9 लाख थी। लेकिन सिर्फ छह महीनों में यह बढ़कर दिसंबर 2024 तक 43.6 लाख हो गई. इसका मतलब है कि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय यहां काम और बिज़नेस के लिए आ रहे हैं. अगर आप 20–30 साल की उम्र में हैं और विदेश में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो यह ट्रेंड आपके लिए एक संकेत है कि UAE में मौके लगातार बढ़ रहे हैं.

Dubai बना ‘मिनी इंडिया’

UAE में रहने वाले भारतीयों में से आधे से ज्यादा लोग दुबई में रहते हैं भारत और UAE के रिश्तों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी. आज Dubai में भारतीय समुदाय इतना बड़ा हो चुका है कि कई इलाकों में आपको भारतीय संस्कृति, खाना और त्योहारों की झलक आसानी से मिल जाएगी. भारत के राजदूत Sunjay Sudhir ने बताया कि 43 लाख से ज्यादा भारतीयों में से आधे से अधिक सिर्फ Dubai में हैं. यही वजह है कि Dubai को कई लोग मजाक में ‘लिटिल इंडिया’ भी कहते हैं.

ये भी पढ़े- पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को उड़ा रहा ईरान, फिर इस छोटे से देश को क्यों बख्शा?

भारतीयों का योगदान

भारतीय सिर्फ संख्या में ही ज्यादा नहीं हैं, बल्कि UAE की अर्थव्यवस्था में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में भारतीय प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं. बताया गया है कि कई बड़ी कंपनियों में 60 प्रतिशत से ज्यादा CFO यानी फाइनेंस हेड भारतीय हैं. इसका मतलब है कि भारतीय युवा सिर्फ नौकरी ही नहीं कर रहे, बल्कि लीडरशिप रोल भी संभाल रहे हैं. अगर आप फाइनेंस, मैनेजमेंट या टेक फील्ड में हैं, तो UAE आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है.

युवाओं के लिए क्या है मौका?

आज की तारीख में UAE उन भारतीय युवाओं के लिए बड़ी डेस्टिनेशन बन चुका है जो अच्छी सैलरी, टैक्स बेनिफिट और इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं. यहां की लाइफस्टाइल मॉडर्न है, ट्रैवल कनेक्टिविटी बेहतर है और भारत से दूरी भी कम है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज UAE में भारतीयों की संख्या लगभग उतनी है जितनी करीब 20 साल पहले पूरे देश की आबादी था. यह बदलाव दिखाता है कि आने वाले समय में भारतीय समुदाय और मजबूत होगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.