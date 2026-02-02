By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन थी वह भारतीय महिला वैज्ञानिक जिसने परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर को कर दिया था चकित, कहानी TK Rada की
Oppenheimer and Rada: टीके राधा भारतीय भौतिक विज्ञानी थीं.
Oppenheimer and Rada: परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है. पर क्या आपको मालूम है कि एक भारतीय महिला वैज्ञानिक की प्रतिभा के ओपेनहाइमर भी कायल थे. आइये जानते हैं इतिहास के पन्नों में दफन इस नायिका के बारे में.
टीके राधा कौन थीं?
टीके राधा एक शानदार भारतीय भौतिक विज्ञानी थीं. वह केरल से निकलकर अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी, प्रिंसटन तक पहुंची. टीके राधा उप-परमाणु दुनिया के रहस्यों पर शोध कर रही थीं. वह एक अकादमिक स्टार थीं, जिन्होंने भौतिकी में अपनी उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता था. वह भारतीय विज्ञान में एक महान हस्ती अल्लादी रामकृष्णन के शोध समूह में शामिल हुईं. यह बात उस समय की है जब अधिकांश महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित किया जाता था, राधा अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में काम प्रकाशित कर रही थीं.
ओपेनहाइमर का निमंत्रण
यह बात 1960 के दशक के मध्य की है. मद्रास में एक पत्र आया जिसने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया. यह जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर का एक व्यक्तिगत निमंत्रण था, जो उन्होंने प्रिंसटन में रिसर्च करने के लिए टीके राधा को भेजा था. उस समय, ओपेनहाइमर प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी के निदेशक थे. यह वह संस्थान था जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे.
प्रिंसटन में राधा को क्यों बुलाया गया
टीके राधा की प्रतिभा इतनी निर्विवाद थी कि इसने ओपेनहाइमर का ध्यान आकर्षित किया, जो प्रिंसटन में दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को लाने के लिए उत्सुक थे.
राधा ने ओपेनहाइमर के साथ क्या चर्चा की?
राधा की विशेषज्ञता कण भौतिकी में थी, एक ऐसा क्षेत्र जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे निर्माण खंडों को समझने की कोशिश करता है. राधा ने इन कणों के आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, यह समझाते हुए 14 पेपर लिखे. उन्होंने विशेष रूप से “रेगे पोल्स” पर ध्यान केंद्रित किया, एक सिद्धांत जो बताता है कि जब कण उच्च ऊर्जा पर एक-दूसरे से टकराते हैं तो वे कैसे बिखरते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें